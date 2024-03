Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 24°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della ventiquattresima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Merlara-Audace Rinviata



La squadra di Bassi, con una gara in meno, ora si trova ultima in classifica



Altri risultati: Atletico Cerea-Albaredoronco Rinviata, Baldo Junior Team-Pedemonte Sospesa, Belfiorese-Cologna Veneta Rinviata, Castelnuovo DG-Virtus Borgo Verona 2-1, Oppeano-Team Santa Lucia Golosine 2-0, Pastrengo-Bevilacqua Rinviata, S.Giovanni Lupatoto-Pescantina Settimo 1-0

Classifica: Oppeano 54*, Belfiorese 39, Audace 39, Baldo Junior Team 38, Virtus Borgo Verona 34*, Team Santa Lucia Golosine 32*, Castelnuovo DG 31*, Pedemonte 30, Pescantina Settimo 28*, Cologna Veneta 27, Bevilacqua 26, Albaredoronco 26, Pastrengo 23, Atletico Città di Cerea 21, San Giovanni Lupatoto 19*, Merlara 17 *una gara in più

PROMOZIONE girone B

Rosà-San Giorgio in Bosco Rinviata

Galliera-Football Valbrenta 0-3

Salvatronda-Fontanivese San Giorgio Sospesa



Altri risultati: Trissino-Caldogno Sospesa, Chiampo-Malo Rinviata, Dueville-Sarcedo Rinviata, Montebello-Cassola 1-0, Poleo Aste-Marosticense 1-1

Classifica: Montebello 46*, Chiampo 42, Marosticense 42*, Malo 41, Caldogno 37, Dueville 37, Cassola 33*, Valbrenta 32*, Galliera 30*, Trissino 30, Salvatronda 24, Poleo Aste 23*, San Giorgio in Bosco 21, Sarcedo 19, Fontanivese San Giorgio 18, Rosà 17 *una gara in più

​PROMOZIONE girone C

Azzurra Due Carrare-Limena 1-2

Dolo Pianiga-Saonara Villatora 2-4

Loreo-Torre Rinviata

Monselice-Pozzonovo Rinviata

Vigontina San Paolo-Arcella 0-2

Villafranchese-Piovese 3-2



Pettorazza San Martino-Cavarzere 0-1

Rovigo-Scardovari 3-0

Rinviato il derby tra Monselice e Pozzonovo, esattamente come Loreo e Torre, in cima alla classifica ne approfitta l'Arcella con un 2 a 0 in casa della Vigontina San Paolo con le reti di Mangieri e Chinellato. La Villafranchese si conferma l'ammazzagrandi del girone e vince 3 a 2 sulla Piovese, prima sconfitta per il nuovo corso firmato di Conte. Limena corsaro a Due Carrare, con un 2 a 1 prezioso firmato Menale e Menegazzo. Altra vittoria preziosa in coda per il Saonara Villatora di Simonato, con un poker a domicilio a Dolo.

Classifica: Arcella 46, Pozzonovo 43*, Piovese 41, Monselice 38*, Cavarzere 38, Limena 35, Villafranchese 34, Azzurra Due Carrare 32, Torre 31*, Pettorazza 29, Loreo 29*, Dolo Pianiga 28, Saonara Villatora 23, Vigontina San Paolo 22, Rovigo 20, Scardovari 12 *una gara in meno



Prossimo turno - Domenica 17 Marzo 2024: Arcella-Villafranchese, Cavarzere-Vigontina San Paolo, Saonara Villatora-Loreo, Piovese-Pettorazza, Pozzonovo-Azzurra Due Carrare, Rovigo-Dolo Pianiga, Scardovari-Monselice, Torre-Limena

PROMOZIONE GIRONE D

Ambrosiana Trebaseleghe-Alpago 0-0

Nessuna rete, poche emozioni e tanto agonismo. La squadra di Trevisan conquista un punto prezioso in ottica playoff contro la seconda in classifica.



Gli altri risultati: Paese-Borgo Valbelluna 0-3, Fontanelle-Real Martellago 0-0, Julia Sagittaria-Villorba 1-1, Longarone Alpina-Caerano 1-0, Montello-Union Qdp 2-4, Robeganese-Istrana rinviata, Union Pro-Noventa sospesa



Classifica: Julia Sagittaria 49, Alpago 39, Fontanelle 39, Borgo Valbelluna 39, Longarone 37, Ambrosiana Trebaseleghe 36, Real Martellago 33, Union Pro 32*, Robeganese Salzano 31*, Villorba 29, Caerano 28, Istrana 28*, Union Qdp 24, Montello 21, Noventa 17*, Paese 6