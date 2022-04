Serie B, Cittadella-Brescia: mister Gorini (conferenza stampa) "Vogliamo chiudere bene al Tombolato"

Le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini alla vigilia della gara casalinga contro il Brescia sabato alle ore 14:00, valida per la 37°giornata di campionato:

"Siamo più rilassati oggi, ma avrei preferito essere teso e giocarmi i playoff. Mi dispiace, credo avessimo le carte per arrivare a giocarcela fino all'ultima giornata un accesso alla post season. Soprattutto in casa abbiamo buttato via la qualificazione ai playoff. Dobbiamo fare bene in casa con il Brescia, per chiudere al meglio. Soprattutto nel ritorno siamo andati male al Tombolato e questo è un motivo per fare bene. Quando c'è gente fa sempre piacere con uno stadio pieno. Dopo due anni di pandemia è uno stimolo in più. Preferiremmo farlo con più tifosi nostri, ma Brescia è vicina quindi è normale che ci sia un maggior afflusso ospite. Può essere un vantaggio avere gente allo stadio. La polemica di Ascoli non ne voglio nemmeno parlare. Non so dal punto di vita tattico il Brescia cambierà, può essere che ci troviamo di diverso. Dobbiamo essere bravi noi a farci trovare pronti. Il Brescia è costruito per andare in serie A, vuol dire che ci sono valori. Il reparto avanzato è molto forte e grande livello ed è quello che temo un po' di più. Benedetti è infortunati, quindi dovremo inventarci qualcosa sulla sinistra. Ho già pensato alla soluzione, oggi proveremo a vedere cosa fare. Spostare Branca come terzino sinistro ci penserò. Mi aspetto l'atteggiamento di Ascoli contro il Brescia. Giusto onorare il campionato e noi dobbiamo fare la nostra parte. Maniero ha fatto bene ad Ascoli e credo domani verrà riconfermato. Adorni? Mi fa piacere rivederlo. È stato qui tanti anni, ha dato tanto, ma anche ricevuto tanto. Credo anche a lui farà vedere il sottoscritto e tanti ex compagni. Nemici per 90 minuti e poi ci saluteremo a fine gara"