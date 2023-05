Serie B, Benevento: i convocati di Agostinelli per la sfida contro il Cittadella

Agostinelli non parla, come - triste - consuetidine in quel di Benevento. Zero dichiarazioni della vigilia, come sempre accaduto da quando è approdato sulla panchina dei campani. Nessuna sorpresa in questo senso, mentre tra i convocati sono ben 5 gli indisponibili per la sfida salvezza decisiva contro il Cittadella di Gorini. Glik squalificato, il tecnico delle Streghe lascia a casa Simy, La Gumina e Pastina, oltre al lungodegente Capellini. Recuperato in extremis l'ex Pisa Leverbe

Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI: Paleari, Manfredini, Bonagura

DIFENSORI: El Kaouakibi, Foulon, Letizia, Leverbe, Tosca, Veseli

CENTROCAMPISTI: Acampora, Jureskin, Karic, Koutsoupias, Kubica, Improta, Schiattarella, Tello, Viviani

ATTACCANTI: Carfora, Ciano, Farias, Pettinari

Squalificati: Glik

Indisponibili: Capellini, Lucatelli, Perlingieri, Pastina, La Gumina, Simy

Per quanto riguarda la probabile formazione l'ex allenatore della Pistoiese sembra intenzionato a proporre un 4-3-1-2 speculare a quello del Cittadella. Benevento (4-3-1-2): Manfredini; Veseli, Leverbe, Tosca, Foulon; Improta, Schiattarella, Acampora; Ciano; Pettinari, Farias. A disposizione: Paleari, El Kaouakibi, Letizia, Jureskin, Kubica, Karic, Tello, Viviani, Koutsoupias, Carfora.