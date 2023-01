Serie B, calciomercato: Cittadella, il ritorno di Salvi è il primo colpo di gennaio

Era nell'aria, ma ora è ufficiale. Alessandro Salvi è il primo acquisto del calciomercato invernale del Cittadella. Un ritorno per l'ex Ascoli, dopo aver disputato oltre 100 presenze con la maglia del Cittadella in tre campionati dal 2015 al 2018. Protagonista assoluto di una promozione dalla Serie C e di due campionati di vertice in Serie B, giocatore di una certa esperienza e in grado di essere il perfetto collante tra vecchie e nuove generazioni.

Un acquisto che mette tutti d'accordo e che rinforza un reparto, alle prese con un probabile restyling. Cassandro è sempre richiesto dal Lecce, Donnarumma ha le valigie in mano. Salvi in questi anni ha dimostrato una grande duttilità, disimpegnandosi come braccetto di difesa in una retroguardia a 3 e terzino sinistro all'occorrenza. Ottime notizie per Gorini, che non finiscono qui. In dirittura d'arrivo anche i discorsi avviati con l'Empoli per Crociata. Per il classe 1997 scuola Milan è solo questioni di giorni per vederlo in maglia granata.