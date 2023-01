Serie B, Cittadella: Alessio Vita "Venezia, una ferita mai rimarginata"

Sempre a disposizione, sempre pronto a spendersi per la causa. Nel caso di Alessio Vita, queste parole non sono retorica, ma pura realtà. In questa stagione ha praticamente fatto tutti i ruoli. Terzino destro, mezz'ala destra, regista davanti alla difesa, trequartista. Un vero e proprio coltellino svizzero a disposizione di Gorini, alle prese nel derby del Penzo con il Venezia ad una vera e propria emergenza in mediana. Queste le parole del centrocampista romano:



"La finale del playoff 2021? È una ferita che non si è mai rimarginata. È stata una grande delusione, ogni volta che leggo il nome ?Venezia? da qualche parte ci ripenso. Sono rientrato in gruppo da una settimana e conto di ritrovare presto la migliore condizione. In questo senso la sosta invernale mi è stata utile, perché ho saltato soltanto un paio di incontri, contro Como e Pisa. Mi è dispiaciuto non esserci, ma tutto sommato mi è andata la bene e mi sono rimesso in sesto in vista del girone di ritorno. Abbiamo iniziato bene, non era affatto scontato ripartire a quel modo a Pisa, dove i miei compagni sono stati straordinari, cogliendo una vittoria fondamentale dopo un brutto periodo. Ma è stato importante anche il punto colto col Cagliari, viste le condizioni in cui è maturato, giocando con un uomo in meno per tutta la ripresa. Certo, non possiamo accontentarci. Il Derby non sarà decisivo, ma peserà molto, perché un eventuale successo ci porterebbe a +6 sugli uomini di Vanoli, e non sarebbe male. Il Venezia però è forte, è lì in fondo assieme a noi, ma avrebbe le carte in regola per occupare ben altre posizioni. Le assenze peseranno, ma chi è qui ha dimostrato di saper far bene. Al di là di chi c?è o non c?è, occorre giocare ?da Citta?. I nuovi? Hanno portato quell?entusiasmo che si era perso con i risultati negativi"