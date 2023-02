Serie B, Cittadella-Ascoli: arbitra Ferrieri Caputi la sfida del Tombolato

Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà il match Cittadella-Ascoli in programma Sabato 4 Febbraio alle ore 14.00 al Tombolato per la 23esima giornata del campionato di Serie B. La 32enne arbitro della sezione di Livorno sarà coadiuvata dagli assistenti Matteo Bottegoni di Terni e Pasquale De Meo di Foggia e dal quarto uomo Gioele Iacobellis di Pisa. Al Var ci sarà l'esperto Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo, assistente Var Giacomo Paganessi sempre di Bergamo.

Per la Maria Sole Ferrieri Caputi un ritorno dove tutto è cominciato. Risale al 17 ottobre 2021 il suo debutto in Serie B, in occasione di Cittadella-Spal terminata 0-0. Il bilancio del fischietto toscano con il Cittadella non è dei migliori, con due pareggi ed una sconfitta per i granata. Nessun precedente con l'Ascoli. In questa stagione Ferrieri Caputi ha arbitrato 8 gare ufficiali (1 di Serie A, 2 di Coppa Italia e 5 di Serie B) con 38 ammonizioni, 1 espulsione e 5 rigori concessi.