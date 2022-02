Serie B, Cittadella-Benevento: i numeri della sfida di domenica

Tanti numeri interessanti tra due compagini che nelle ultime cinque partite non stanno attraversando il miglior momento di salute della loro storia stagionale. Per il Benevento appena 3 punti in cinque gare, poco meglio il Cittadella con 6 punti in 5 partite, complice la vittoria nella trasferta di Pordenone a migliorare questa situazione.

Per quanto riguarda i precedenti, mai segno X tra le due squadre al Tombolato. 2 vittorie granata, con l'ultima risalente addirittura alla stagione 2016/2017 e 3 dei giallorossi. Il Citta continua a confermarsi in due tristi primati in questo campionato: pochi gol dalla panchina (appena 1 come l'Alessandria) e compagine più ammonita con ben 75 gialli.

Antenucci, squalificato l'ultima partita, continua a confermarsi il giocatore più sostituito della temporada, ben 19 volte, mentre il Benevento si dimostra una cooperativa del gol. Sono 14 i giocatori mandati a segno da mister Caserta in questa stagione, come Brescia e Ascoli.