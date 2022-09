Serie B, Cittadella-Frosinone: mister Gorini (conferenza stampa) "Squadra forte, siamo in grado di competere con chiunque"

Post partita ricco di soddisfazione al Tombolato per mister Gorini, dopo la bella vittoria del Cittadella ai danni del Frosinone nella quinta giornata di campionato. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

"Abbiamo disputato una bella partita. Potevamo segnare noi, come loro. L’aspetto che più mi gratifica di questa vittoria è la panchina: chi è entrato, ha fatto molto bene. Stiamo lavorando per cercare di mantenere sempre alta l’intensità di tutti i giocatori, perché devono sentirsi coinvolti. Può sembrare un concetto scontato, ma quando poi vedi che viene messo in pratica è una grande gioia. Si, l’hanno decisa due attaccanti forti fisicamente. Per fortuna abbiamo tante soluzioni in avanti, alla fine abbiamo cercato di verticalizzare di più per cercare la fisicità dei nostri ragazzi in avanti. Oggi abbiamo preso 4-5 ripartenze evitabili. Il Frosinone è una squadra forte, abile nelle ripartenze, una delle più in gamba del campionato. Oggi hanno impostato la partita per cercare di mandare Caso nello spazio, ed evidentemente ci hanno messo in difficoltà in alcune occasioni, però il portiere ha parato quello che doveva. Ringrazio Maniero e Manfrin perché permettono a Kastrati di migliorarsi ogni giorno in allenamento. Visentin è da inizio ritiro che si sta allenando bene. Marcare Caso non è semplice e all'inizio ha un po' sofferto. Nella ripresa è entrato bene in partita e sono contento si sia fatto trovare pronto. Questo deve essere da esempio anche per gli altri. Noi abbiamo una squadra forte, siamo in grado di competere con chiunque. Avere vinto una partita come quella di oggi ci fornisce grande consapevolezza. Ora la testa va a Reggio Calabria."