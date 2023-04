Troppo Genoa per un onesto "Citta": ora si profila il baratro dei play out

Niente da fare. Sotto gli occhi dei 5962 spettatori del Tombolato il Cittadella perde contro il Genoa ed ora si trova ufficialmente nel baratro della zona playout. Solo ottime notizie per gli uomini di Gilardino, al momento a -2 dalla vetta occupata dal Frosinone e trascinata da quasi 3000 tifosi sotto le mura cittadellesi. Il Cittadella non sa più vincere e con il risultato odierno viene scavalcato dal Cosenza, pari a Perugia. In questo momento il playout sarebbe Perugia-Cittadella. A quattro giornate dalla fine, il Cittadella si trova a 2 punti dalla retrocessione diretta, con un Brescia galvanizzato dalla recente vittoria contro la Reggina al Granillo.

4-3-FANTASIA. Gorini sorprende Gilardino e propone un albero di Natale fuori stagione, con Crociata e Antonucci alle spalle di Ambrosino. Rispetto alle previsioni della vigilia c'è Carriero sul centro sinistra, con Branca in cabina di regia. Tutto confermato in casa Genoa, con il solito 3-5-2. Pronti via e nei primi minuti il Cittadella preme. La scelta di Ambrosino è intelligente, perché al 2' subito il talento del Napoli va al tiro, Martinez para facilmente.

COME A COSENZA. I granata nei primi minuti guadagnano 4 corner e al 10' ancora Ambrosino, dopo un'eccellente palla rubata da Vita a Badelj, va vicino alla rete, costringendo Martinez a deviare in angolo. Il Genoa si affaccia dalle parti di Kastrati al 13' con Gudmundsson, colpo di testa alto. È un buon Cittadella, volitivo, combattivo ed aggressivo. Probabilmente troppo ad avviso di Dionisi de L'Aquila, che nel giro di quattordici minuti, tra il 25' e il 39', ammonisce Branca, Giraudo, Vita e Perticone. In mezzo a questa marea di gialli, c'è tempo per l'occasionissima costruita dalla premiata ditta Crociata-Antonucci, con il tiro di quest'ultimo altissimo da ottima posizione in area dopo il tunnel di Crociata sulla destra su Criscito.

GIRAUDO ROSSO. La situazione diventa complessa al 42'. Perticone, fino a quel momento perfetto, inciampa in disimpegno, liberando un'autostrada per Sabelli che viene steso da Giraudo. Inevitabile l'espulsione. In chiusura di frazione nuovamente Genoa, con Frendrup, ma Kastrati amministra.

GUDMONDSSON SHOW. Si riparte e l'islandese del Genoa al 47' colpisce un palo e fa capire che nella ripresa sarà tutta un'altra musica. La squadra di Gilardino aumenta i giri e dopo aver sfiorato il vantaggio con Coda al quarto d'ora, sfonda poco la metà del tempo. Il neo entrato Puscas smarca Coda che di tacco serve sull'inserimento Gudmundsson che un preciso mancino fredda Kastrati. Una doccia fredda in piena regola per Gorini, che appena un minuto prima aveva inserito il quinto difensore per proteggere proprio lo 0-0.

ORGOGLIO CITTA. Puscas si divora il raddoppio al 79', ma l'occasione migliore è sulla testa di Maistrello, dopo il salvataggio sulla linea di Bani. Purtroppo per i granata non è giornata. Nel finale Del Fabro salva anche lui sulla linea su Dragus.



Questo il tabellino della gara.

CITTADELLA-GENOA 0-1

Primo Tempo 0-0

Marcatori Gudmundsson (G) al 25’ s.t.

CITTADELLA (4-3-2-1)

Kastrati 6; Salvi 5,5, Perticone 5, Frare 5,5 (dal 32’ s.t. Magrassi s.v.), Giraudo 5; Vita 6, Branca 6 (dal 24’ s.t. Del Fabro 6), Carriero 4,5 (dal 1’ s.t. Lores Varela 5,5); Crociata 5,5, Antonucci 5,5 (dal 32’ s.t. Maistrello 5); Ambrosino 6 (dal 1’ s.t. Donnarumma 6)

PANCHINA Maniero, Felicioli, Mattioli, Pavan, Danzi, Mastrantonio, Embalo

ALLENATORE Gorini

GENOA (3-5-2)

Martinez 6; Bani 6, Vogliacco 6, Dragusin 5,5; Sabelli 6,5, Frendrup 6, Badelj 6, Strootman 5,5 (dal 19’ s.t. Puscas 6,5), Criscito 5,5 (dal 19’ s.t. Dragus 6); Gudmundsson 7 (dal 39’ s.t. Aramu s.v., Coda 6 (dal 39’ s.t. Sturaro s.v.)

PANCHINA Semper, Agostino, Hefti, Matturro, Jagiello, Lipani, Sturaro, Toure, Aramu, Ekuban, Salcedo

ALLENATORE Gilardino

ARBITRO Dionisi de L'Aquila 5

ASSISTENTI DI LINEA Scatragli 6 – Moro 6



ESPULSI Giraudo (C) al 42’ p.t. per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto)

AMMONITI Branca (C), Vita (C), Perticone (C), Lores Varela (C), Coda (G), Dragus (G), Donnarumma (C), Crociata (C), Badelj (G) per gioco scorretto, per comportamento non regolamentare, per proteste



NOTE paganti 4382, incasso di 46.102 euro; abbonati 1580, quota di 6.773 euro. Tiri in porta 2-1. Tiri fuori 3-4. In fuorigioco 2-0. Angoli 5-4. Recuperi: p.t.3’, s.t.’