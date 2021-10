Serie B, Cittadella: i convocati di mister Maresca per la sfida con i granata

Giornata di vigilia anche per gli avversari del Cittadella di domani, il Parma di Enzo Maresca, sempre più traballante in terra emiliana. Al termine dell’allenamento di oggi, il tecnico ducale ha convocato per la gara contro il Cittadella, in programma domani alle 20:30 allo stadio “Tombolato” di Cittadella e valida per la decima giornata del campionato di Serie BKT 2021/22 i seguenti 23 calciatori:

Portieri: Buffon, Colombi, Turk.

Difensori: Balogh, Busi, Cobbaut, Coulibaly, Danilo, Delprato, Osorio.

Centrocampisti: Brunetta, Juric, Sohm, Traore, Vazquez.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Correia, Iacoponi, Inglese, Man, Mihaila, Tutino.