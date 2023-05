Serie B, Cittadella: Mirko Antonucci «Contro il Como in campo senza fare calcoli»

Non segnava da quasi un mese Mirko Antonucci, precisamente dalla gara contro il Cosenza. Anche in quel caso un gol dal coefficiente di difficoltà elevato, nonché di un'importanza capitale, quello dell'1-1 al San Vito Marulla. Un mese dopo esatto, ecco la rete del Druso, perfetta sintesi di un assolo composto dalla precisione del lancio di Salvi, il primo tacco, una sorta di iniziale tapping, di Magrassi per l'assist di tacco da puro shredder di Ambrosino. Peccato che una gemma simile non sia stata sufficiente per portare a casa i tre punti e soprattutto la matematica - e agognata - salvezza con 90' ancora da disputare. «Sapevo che questo gol poteva dare punti alla squadra. È stata una bella azione, tutto si è incastrato al momento giusto, tutto è stato perfetto. Una gioia immensa, al tempo stesso è un peccato non essere tornati a casa con i tre punti da Bolzano», riconosce il capocannoniere del Cittadella. «Ora ci manca solo un punto per raggiungere il traguardo. A gennaio era quasi insperato».

Che sentimento c'era in spogliatoio dopo il pari di Bolzano? Contenti o amareggiati per il punto? «La penso come il mister: quando non si può vincere, meglio portare il pari a casa. In questo caso, il punto vale oro, perché ci permette di giocare l'ultima gara con due risultati su tre, mentre il Cosenza può solo vincere. Noi scenderemo in campo per ottenere il massimo contro il Como, giocando come sappiamo, a viso aperto».

Il Como ha ancora qualcosa da chiedere a questo campionato? «Mi aspetto una gara come le altre, con un Como che se la verrà a giocare. Noi cercheremo di vincere».

L'obiettivo salvezza, può fare la differenza? «Credo di si. Abbiamo lavorato tutta la stagione per centrare la permanenza in B. Sarebbe un grande traguardo per noi e per la Società. Abbiamo sofferto tanto e siamo usciti bene in questo finale. Manca pochissimo per esultare tutti assieme e festeggiare».

Per te è la prima volta che ti trovi in una lotta salvezza fino all'ultima giornata? «Si è la prima volta. A livello mentale e fisico si sente. Riuscirci a salvare sarebbe un'emozione grandissima, credo sia un premio che ci meritiamo».

A proposito di premi, anche l'azione del gol al Druso e il gol stesso sono stati di pregevole fattura. Quanti complimenti hai ricevuto negli spogliatoi post gara? «Eravamo contenti per come era terminata la partita e ci siamo abbracciati tutti. Fare gol ad una squadra come il Südtirol, quarta in classifica e che prende poche reti in casa, significa che abbiamo fatto un'altra grande prestazione».

Con Ambrosino, c'è un feeling particolare in campo e fuori, ma soprattutto cresce a vista d'occhio. «Vero. Ci intendiamo sul terreno di gioco e trascorriamo molto assieme in allenamento. Sono felice per la sua convocazione con l'Under 20, spero che possa andare al Mondiale Under 20 appena siamo salvi. È veramente un ragazzo tanto giocane, che deve lavorare tanto, ma sono convinto che raccoglierà la soddisfazioni che merita».

Contro il Como mancheranno Kastrati e Perticone. «Saranno assenze che conteranno. Stiamo parlando del capitano e del portiere titolare, chiaro ci mancheranno. Allo stesso tempo, a questo punto della stagione, penso che chiunque sappia l'importanza della posta in palio. Chi gioca, sono convinto, farà una partita straordinaria».

Tanti tifosi al Druso per sostenervi. «È stato bellissimo vedere così tanti tifosi al seguito e li abbiamo ringraziati facendo una bella prestazione. Cosa posso aggiungere? Spero venga tutto il paese venerdì allo stadio. Ci piacerebbe vedere il Tombolato pieno».

Contro il Como in campo senza calcoli? «Si, come abbiamo sempre fatto in questa stagione».