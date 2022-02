Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa): "Dobbiamo rimboccarci le maniche, a partire da martedì contro il Pordenone"

Queste le parole del tecnico del Cittadella, Edoardo Gorini, nel post gara contro la Cremonese al Tombolato per la 22°giornata del campionato di Serie B BKT. Il match è terminato con il risultato 0-2 per la Cremonese:

"Sicuramente oggi è stata una giornata negativa e mi assumo tutta la responsabilità della sconfitta. Non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato e probabilmente io non sono riuscito a trasferire quello che volevo ai miei giocatori. Gli assenti non sono un alibi perchè abbiamo messo in campo una formazione competitiva ed equilibrata. Dobbiamo rimboccarci le maniche, a partire da martedì contro il Pordenone. Non è la prima volta che prendiamo gol su punizione laterale o palla da fermo. Se concedi questi errori alla Cremonese poi diventa dura. Nel primo tempo non avevamo concesso tiri in porta agli avversari, mentre noi abbiamo creato qualche situazione di quelle che dovevamo fare. I presupposti per essere pericolosi c'erano, ma siamo stati inconcludenti davanti. Il gol del 2 a 0 è stata una prodezza di Bonaiuto e poi siamo rimasti subito in 10. Il gol non gol di Beretta non l'ho visto, dal campo sembrava esserci, ma conta poco. Non siamo riusciti a trovare gli spazi tra le linee e le giuste distanze in fase difensiva. Non siamo stati aggressivi come al solito, probabilmente non sono stato chiaro in settimana. Tempo per rimediare, per fortuna, c'è e martedì siamo già in campo. Dobbiamo recuperare gli infortuni e cercare di andare a Pordenone per riprenderci i punti persi oggi. Benedetti e Frare dovrebbero tornare a disposizione dopo l'indisposizione intestinale della nottata. Branca valutiamo giorno dopo giorno, Danzi è una cosa un po' più complicata, con il problema alla caviglia. Sembra un infortunio un po' più lungo. Pavan non l'ho rischiato perché veniva da un infortunio muscolare. Con anche Danzi e Branca fuori ho preferito evitare ricadute. Credo per martedì sarà pronto. In mezzo al campo abbiamo comunque scelta, anche se vogliamo recuperare più giocatori possibili. Le alternative ci sono, voglio capire le tempistiche sui recuperi dei giocatori e mettere in campo la formazione migliore. Può essere che qualcuno stia vivendo dei momenti di appannamento. Durante una stagione, soprattutto per chi gioca davanti, può succedere. Se non funzionano davanti, è colpa mia. Devo provare a semplificare le cose o dovrò trovare io delle alternative. Per il resto a metà campo Laribi, secondo me, ha fatto una buona partita. Considerando che è da Dicembre che non gioca, deve solo entrare in condizione. Può darci una grossa mano. Il mediano davanti alla difesa l'ha già fatto al Cesena, ma non dimentichiamoci che è appena arrivato. Siamo in una situazione di emergenza, non dimentichiamocelo e credo abbia giocato un buon match. Tounkara? Spero che questa irruenza sia per troppa voglia di giocare. Deve controllare la forza, perchè è la seconda volta che succede. E prima ancora è stato fermo due mesi per infortunio. È positivo che abbia voglia di dimostrare, ma troppa foga non va bene e deve usare la testa. Lasciarci in 10, sotto di due gol, contro la Cremonese, praticamente chiude la partita. Sono convinto che sia il primo ad essere dispiaciuto. Un aspetto positivo della partita? L'ingresso dei sostituti come Beretta, Mastrantonio, Tavernelli, Mazzocco. Sicuramente chi è entrato, l'ha fatto con il piglio giusto. Ora le gare sono tante e c'è bisogno di tutti. Cosa manca per fare il salto di qualità? Io le certezze ce le ho chiare in testa, ma torniamo al discorso di prima: devo trasferirle meglio ai giocatori. I nuovi arrivati necessitano di un po' di tempo per entrare nei meccanismi. Probabilmente devo essere più chiaro io nell'esposizione e trasferimento dei concetti. Purtroppo tempo per lavorare, non ne abbiamo tanto. Devo essere bravo io con i nuovi, oltre a rinfrescare ai vecchi, quello che ci ha permesso fino ad oggi di ottenere determinati risultati. Sulle occasioni perse, evidentemente, manca il salto di qualità Guardiamo in casa nostra e prepariamo al meglio le gare una alla volta. Quello che verrà sarà il frutto di quello che mettiamo in campo."