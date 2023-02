Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "La posta in palio con l'Ascoli è alta"

Reduce dal pareggio nel derby contro il Venezia, il Cittadella di mister Gorini è pronto a scendere in campo sabato 4 febbraio alle 14.00 contro l'Ascoli di Bucchi, per la 23esima giornata del campionato di Serie BKT. Queste le dichiarazioni del tecnico Edoardo Gorini granata in conferenza stampa:

"La posizione della società sul caso Visentin mi trova d'accordo. Non mi esprimo oltre sulla vicenda. Finalmente il mercato è finito. Sono felice dei nuovi, che stanno dimostrando di essere motivati e pronti a dare battaglia per la salvezza del Cittadella. Con Asencio ci devo parlare. Questa settimana si è allenato un po' a singhiozzo perché sta per nascere sua figlia. Negli ultimi due giorni si è allenato ed è a disposizione. Anche lui dovrà fare di tutto per aiutare il Cittadella a salvarsi.

I risultati danno maggiore sicurezza, ma dobbiamo vincere le partite. La situazione in classifica impone di fare i tre punti sempre in ogni occasione, anche per valorizzare i pareggi di Venezia o Cagliari. Dobbiamo osare e fare di più. Già a partire da domani contro l'Ascoli.



Le polemiche con l'Ascoli? Sono cose che succedono a caldo, ma che finiscono lì. I social enfatizzano quello che si dice, ma noi dobbiamo essere concentrati sulla partita. Siamo in una situazione di classifica diffiicle, ma dobbiamo pensare solo al campo.

La posta in palio con l'Ascoli è alta. Sarà una gara tirata che si deciderà sugli episodi. Nel girone di ritorno è sempre così. I punti contano molto di più e il risultato diventa la cosa principale, anche a scapito del gioco. A priori sarà una gara tesa, in cui ogni duello farà la differenza.

Insistiamo su quello che stiamo facendo. Dobbiamo fare più gol e mettere sotto l'avversario. Siamo ripartiti bene a gennaio, insistendo con maggiore voglia e coraggio. Serve vincere le partite, in casa o in trasferta non cambia.

Giraudo ed Ambrosino? Li ho visti bene. Sono arrivati motivati ed entusiasti. Con una settimana in più di lavoro hanno qualche concetto in più. In attacco rientra anche Magrassi, abbiamo tanti armi a disposizione. Se c'è abbondanza sono contento. Tutti si sono allenati bene e cercherò di trovare la formazione migliore per vincere la partita, anche in relazione alle caratteristiche dell'Ascoli. Esclusi Baldini, Danzi e Visentin ho tutti a disposizione."