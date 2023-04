Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Con il Modena è fondamentale, scontro diretto da vincere"

Gorini recupera Vita e Magrassi, ma perde per problemi fisici Ambrosino e Felicioli in vista della trasferta del Braglia. Bilancio agrodolce in questa sosta per il Cittadella, chiamato a fare punti in un campo storicamente difficile come quello di Modena. Queste le dichiarazioni di mister Gorini alla vigilia della delicatissima sfida contro gli uomini di Tesser.

Il quadro dal campo. Stanno tutti abbastanza bene. Ambrosino ha un lieve problema muscolare al polpaccio, accusato alla fine della seconda partita con l'Under 20, e non ci sarà a Modena. Dispiace perché in azzurro aveva fatto gol, ma la settimana prossima dovrebbe tornare a disposizione. Anche Felicioli non sarà della gara perr problemi alla cicatrice del retto femorale e non sarà della partita. Abbiamo recuperato energie, ora arriva il bello.

Come sta la squadra dopo la sosta. Nella prima settimana abbiamo lavorato sul campo, mentre da lunedì ci siamo concentrati sul Modena. La squadra sta bene fisicamente e dobbiamo affrontare la gara nel migliore dei modi.

Il Modena, oltre Strizzolo c'è di più. Strizzolo sta vivendo da un buon momento dopo la doppietta a Palermo, ma direi che tutto il reparto offensivo del Modena sta bene. Non a caso sono uno dei migliori attacchi della categoria. Dalla metà campo in su, hanno uomini di grande qualità. Sappiamo che sono una squadra fisica e compatta. In casa hanno fatto molti punti e sappiamo di doverla affrontare nel modo giusto. È una gara fondamentale

Che tipo di partita aspettarsi al Braglia. Bloccata, ma poi sono sempre gli episodi a decidere. Se una delle squadre va in vantaggio presto, poi il match cambia. Vista la posta in palio immagino all'inizio una gara di studio. All'andata giocarono a 3 per necessità, ma ricordo anche che sbagliammo un rigore alla fine e probabilmente meritavamo di vincere. Mi aspetto un Modena coriaceo ed ostico. Le squadre di Tesser sono sempre fisiche e molto combattive, pericolose sui piazzati. Non immagino grossi cambi a livello tattico, ma tutto è possibile, vedi la gara dell'andata.

La volata salvezza. A sensazione le squadre dai 42 punti in su non sono coinvolte nella lotta salvezza. Ci sono tante cose da valutare, come il discorso legato alla Reggina. Poi dipende tutto dai risultati, perché ogni sabato c'è un risultato a sorpresa. Prendete noi: due sabati fa fino al 90' Venezia e Cosenza pareggiavano e poi hanno vinto sui campi di Ascoli e Frosinone accorciando notevolmente la classifica. Credo che 45-46 punti possano bastare per salvarsi. Contro il Modena è uno scontro diretto perché gli uomini di Tesser hanno solo 3 punti in più di noi. Se vinciamo rientrano anche loro nei discorsi salvezza.

Bene gennaio-febbraio, marzo male per il Citta. Dobbiamo tornare a segnare quando ci sono le occasioni e serve subire qualche gol in meno. I dati dicono questo. Gli episodi fanno sempre la differenza e la crisi di risultati si lega a questo aspetto. Queste due settimane abbiamo lavorato sugli aspetti mentali, cercando di recuperare energie. Dobbiamo affrontare ogni partita come una finale. Sarà scontato, ma è la realtà.

Dubbi di formazione. Ne ho parecchi, finalmente. Almeno uno per reparto. Sono contento di averli, perché ogni scelta la farò in relazione degli avversari e dettagli legati alle prestazioni.

Ritorna Branca. Un giocatore non fa la differenza, allo stesso tempo Branca ha caratteristiche molto importanti nel nostro modo di giocare. La sua assenza non è stata fondamentale nella sconfitta di Perugia. Altre volte è mancato ed abbiamo vinto. A Cittadella siamo tutti utili, ma nessuno indispensabile. L'importante è scendere in campo con lo spirito che ci contraddistingue.