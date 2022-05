Serie B, Cittadella: mister Gorini "Stagione positiva, ma i playoff mancati sono un cruccio"

Una prima stagione ricca di aspetti positivi, ma anche di errori da non ripetere. Durante le celebrazioni a Cittadella, per festeggiare la stagione appena conclusa, ha parlato anche il tecnico Edoardo Gorini ai microfoni di Padova Oggi della stagione 2021-2022:

"Da primo allenatore è stato diverso e nuovo per me. Ho la coscienza a posto perché ho dato tutto quello che avevo. Il cruccio playoff c'è sempre, ma questo traguardo non può essere scontato per il Cittadella. La stagione è stata positiva, una bellissima esperienza. Ora dobbiamo crescere per l'anno prossimo. Il campionato è stato molto livellato verso l'alto. Nel girone di ritorno poi, si gioca un altro campionato. La Serie B è questa. Lega lunga, impegnativa, ma noi l'abbiamo affrontata mantenendo la nostra identità, esprimendo un buon calcio. I momenti più alti sono stati due: vicino a Natale, quando poi ci hanno sospeso le due gare con Cosenza e Vicenza. Poi con sosta e mercato è cambiato tutto. Un altro momento buono è stato post Lecce e sembravamo lanciati verso i playoff. Alla fine abbiamo concluso il campionato con dignità. Momento negativo? La gara con l'Alessandria ce l'ho ancora sullo stomaco. Cosa rifarei e non rifarei? Abbiamo dato tutto. Tutti quanti, nessuno escluso. Questo mi soddisfa. Per arrivare ai playoff forse dovevamo fare qualcosa in più. Ora stacchiamo la spina in questi giorni, magari mantenendoci in forma in queste prossime due settimane con qualcosa di forza e tecnica. Per le valutazioni di mercato vedremo. La mancanza di Okwonkwo e Tounkara ha inciso, inutile nasconderlo. In una rosa ampia, ma non ampissima, questi ricambi potevano essere importanti. Nel girone di ritorno abbiamo segnato poco, è evidente. Playoff? Vedo bene il Perugia e l'Ascoli. Tra Vicenza e Cosenza, dico Vicenza."