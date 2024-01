Pienone Tombolato, a Cittadella c'è aria playoff contro il Palermo

Dopo 19 giorni il Cittadella sprint di Gorini torna in campo nella prima giornata del girone di ritorno di campionato. Avversario? Il Palermo di Corini. No, fermi un attimo: come è possibile? È possibilissimo se anche la Serie B, esattamente come in Premier e al piano superiore in A, da questa stagione ha deciso di adottare il calendario asimmetrico. E così, 62 giorni dopo il trionfo in terra siciliana, capitan Branca e compagni si trovano di nuovo di fronte una delle big della categoria, i rosanero di Brunori, per un super scontro diretto che profuma di zona playoff e probabilmente anche qualcos'altro in questo momento del percorso stagionale di entrambe. Un solo punto divide le due squadre, 33 a 32 in favore dei granata, ma la gara offre altri spunti: terza migliore squadra per rendimento casalingo contro la meno battuta fuori casa, i due migliori attacchi nell'ultimo quarto d'ora di gara, le due formazioni che hanno mandato in gol più giocatori diversi in stagione. Insomma, gli ingredienti per assistere ad una sfida divertente, a partire dalla ore 14:00 al Tombolato, ci sono proprio tutti.

Proprio lo stadio di Cittadella si appresta a vivere un'invasione - si spera pacifica e sportiva - di tifosi palermitani. Settore ospiti andato esaurito in poche ore, un ulteriore tribuna, quella ovest, messa a disposizione per tifo rosanero e immediatamente andata sold out. Non sarà il Barbera, ma Corini affronterà la trasferta di Cittadella con tanto pubblico a favore. Sarà davvero un vantaggio o questo stadio così equilibrato motiverà ancora di più gli uomini del presidente Gabrielli?

La situazione in casa Cittadella

Gorini ritrova tutti, tranne Amatucci ancora ko per il problema muscolare accusato un mese fa contro il Modena. Baldini, dopo la settimana di lavoro in gruppo, si candida per tornare a disposizione del Goro. Quest'ultimo si avvicina alla sfida con un grande dubbio che scioglierà solo a ridosso del calcio d'inizio: 4-3-1-2 o Albero di Natale? La sensazione è quella di rivedere le due punte dall'inizio, al netto delle condizioni fisiche così così di Mastrantonio, trequartista tattico utilizzato con Modena e Spezia. Con le due punte in campo, gli indizi sembrano andare tutti verso Pandolfi, intoccabile, e Tommy Maistrello. Il numero 32 quando vede Palermo si gasa alla Allen Iverson, basta ripensare ai due gol siglati il marzo scorso nel pirotecnico 3-3. Sarà lui "la risposta" a Brunori? Alle spalle dei due attaccanti ecco il solito Claudio Cassano a fungere da trequartista, mentre in mezzo le maglie sembrano assegnate al solito trio composto da Vita, Branca e Carriero. In difesa si va verso il solito blocco davanti a Kastrati, composto da Salvi, Pavan, Negro e Carissoni.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pandolfi, Maistrello

La situazione in casa Palermo

«Servirà giocare con coraggio, sarà una partita apertissima contro un Cittadella che attacca e difende bene», così Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha disegnato la sfida che attende i suoi nel pomeriggio veneto. Otto punti conquistati nelle ultime quattro, 12 gol segnati e ben 10 subiti nel medesimo intervallo temporale: all'improvviso la squadra di Corini si è trasformata in una allegra macchina da gol, più simile agli splendori zemaniani che al rigore delneriano. Ispirazioni a parte, la marcia di avvicinamento alla trasferta veneta è stata tutto tranne che serena per i rosanero, alle prese con qualche problema fisico, che potrebbe obbligare ad alcune scelte di formazione, soprattutto dietro e in mezzo al campo. In difesa, le condizioni di Lucioni e Mateju destano preoccupazioni, con l'ex capitano del Benevento ancora in forte dubbio. Con Marconi squalificato, Corini è chiamato ad inventarsi qualcosa nel reparto centrali, con l'intoccabile Ceccaroni e Nedelcearu pronto ad affiancare l'ex bandiera lagunare. A centrocampo out Coulibaly per influenza, recupera in extremis Gomes, con Henderson e Segre come fedeli scudieri del francese. In avanti, stante i problemini fisici dello spauracchio Di Mariano, ecco il tridente pesante composto da Insigne, Brunori e Di Francesco.

Portieri: Karunic, Pigliacelli,

Difensori: Graves, Lund, Lucioni, Nedelcearu, Aurelio, Ceccaroni, Mateju

Centrocampisti: Gomes, Stulac, Segre, Vasic, Buttaro, Henderson

Attaccanti: Mancuso, Brunori, Di Mariano, Insigne, Di Francesco, Soleri, Valente

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Ceccaroni, Nedelcearu, Lund; Henderson, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco

Il resto del turno - 20°giornata

Venerdì 11 gennaio, ore 20:30

Catanzaro-Lecco 5-3.



Sabato 12 Gennaio, ore 14:00

Bari-Ternana

Cittadella-Palermo

Como-Spezia

Modena-Brescia

Sudtirol-FeralpiSalò



Sabato 13 Gennaio, ore 16:15

Pisa-Reggiana

Domenica 14 Gennaio, ore 16:15

Cremonese-Cosenza

Parma-Ascoli

Venezia-Sampdoria

CLASSIFICA: Parma 41, Venezia 35, Como 35, Cittadella 33, Catanzaro 33*, Cremonese 32, Palermo 32, Modena 28, Brescia 25, Sampdoria 23 (-2), Bari 23, Reggiana 23, Pisa 22, Cosenza 21, Südtirol 20, Lecco 20*, Ternana 18, Ascoli 17, Spezia 17, Feralpisalò 14

Dove guardare Cittadella-Palermo

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Cittadella-Palermo anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.