Serie D, l'ex bandiera del Cittadella Giulio Giacomin succede a Zecchin alla guida del Mestre

Mestre, si cambia! Dopo le dimissioni di lunedì sera dell'ex biancoscudato Giampietro Zecchin, in casa mestrina si volta pagina con l'ex fedelissimo di Glerean nel Cittadella dei miracoli di inizio secolo, Giulio Giacomin. Per il tecnico triestino classe 1967, con una fugace esperienza da giocatore al Padova nel 2003-2004, una nuova occasione da allenatore in prima, dopo una vita all'interno del mondo Cittadella prima come vice di Foscarini tra il 2007 e il 2014 e successivamente come tecnico della Primavera e Berretti Lega Pro, categoria in cui vince il campionato nel 2015-2016. Come capo allenatore da annotare le esperienze alla guida della Primavera dell'Udinese (17-18) e del Sandonà in Eccellenza nel 21-22, mentre negli ultimi due anni ha fatto parte dello staff tecnico del Pisa.

Mister Giacomin ha rescisso il contratto che lo legava ai toscani in queste ultime ore per accettare la proposta del Presidente Serena e del DS Busolin e si è messo immediatamente a disposizione, dirigendo il primo allenamento giovedì 11 gennaio in vista della sfida di domenica al Baracca contro la Luparense di Bagatti.

I mestrini, dopo una grande partenza, non vincono dal 22 ottobre, mentre i rossoblu del patron Zarattini non trovano i 3 punti dal 1 novembre scorso. Entrambe le squadre si trovano a quota 21 punti, a +1 dalla zona playout.