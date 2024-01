Cittadella è 3°posto! Anche il Palermo cade sotto la legge del Tombolato

62 giorni dopo il trionfo del Barbera, il Cittadella ricomincia il nuovo anno con un'altra vittoria sulla corazzata di Corini. 2 a 0 per i ragazzi di Gorini grazie ai soliti noti: Pandolfi, Vita e Pittarello. I primi due hanno segnato i due gol della partita, mentre il terzo con due assist di pura potenza ed impeto, si è guadagnato la palma del migliore in campo. Per Gorini nono risultato utile consecutivo, per la prima volta in B quinto successo interno di fila e per ventiquattro ore terzo posto in classifica, in attesa di Venezia-Sampdoria. Al Tombolato si continua a sognare ad occhi aperti, perché la Serie A diretta continua ad essere a soli 2 punti.

Nel primo tempo grande equilibrio in campo. Meglio il Palermo nell'approccio fino alla traversa di Brunori, ma nel momento in cui i granata passano al 26' con Pandolfi (4°gol stagionale), al termine di un assolo sulla destra di Pittarello ai danni di Ceccaroni, cambia l'inclinazione della gara. A questo punto la squadra del Goro prende il controllo delle operazioni e dopo il rosso di Stulac al 50', raddoppia all'80' con Vita. Anche in questo caso grande propiziatore della rete è Pippo Pittarello, che sfonda sulla sinistra e mette un pallone in mezzo perfetto per Vita, che tocca il record di marcature in B, ben 5. Unica nota amara della giornata il giallo nel finale, evitabile, di Simone Branca. Il capitano salterà la sfida di Terni la prossima settimana.

Questo il tabellino del Tombolato:

CITTADELLA-PALERMO 2-0

PRIMO TEMPO 1-0

MARCATORI Pandolfi (C) al 26’ p.t.; Vita (C) al 35’ s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 7; Salvi 6, Pavan 6,5, Negro 6,5 (dal 29’ s.t. Frare 6), Carissoni 6,5; Vita 7, Branca 6,5, Carriero 6,5 (dal 28’ s.t. Kornvig 6); Cassano 6,5 (dal 37’ s.t. Tessiore s.v.); Pittarello 7,5 (dal 37’ s.t. Magrassi s.v.), Pandolfi 7 (dal 20’ s.t. Maistrello 5,5)

PANCHINA Maniero, Angeli, Giraudo, Rizza, Mastrantonio, Danzi, Baldini

ALLENATORE Gorini 7

PALERMO (4-3-3)

Pigliacelli 6; Graves 5,5, Nedelcearu 5, Ceccaroni 5, Lund 5,5 (dal 32’ s.t. Aurelio s.v.); Henderson 5,5 (dall’11 s.t. Gomes 6,5), Stulac 4,5, Segre 6,5; Insigne 5 (dall’11’ s.t. Di Mariano 5,5), Brunori 6 (dal 32’ s.t. Soleri s.v), Di Francesco 5,5 (dal 32’ s.t. Mancuso s.v.)

PANCHINA Nespola, Karunic, Lucioni, Mateju, Buttaro, Vasic, Valente

ALLENATORE Lanna (Squalificato Corini) 5

ARBITRO Massimi di Teramo 6

ASSISTENTI Severino 6 – Luciani 6

ESPULSI Stulac (P) al 5’ s.t. per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto)

AMMONITI Branca (C), Graves (P) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 4.233, incasso di 37.333 euro; abbonati 1.817, quota di 6.719 euro. Tiri in porta 6 (con un palo)-3 (con una traversa). Tiri fuori 4-5. In fuorigioco 2-0. Angoli 2-4. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 5’