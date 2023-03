Serie B, Cittadella-Perugia: le 5 curiosità da non perdere della 30°giornata

Ecco le cinque curiosità imperdibili di Cittadella-Perugia, gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie BKT:

? Il Cittadella ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite di Serie B contro il Perugia, dopo che non aveva ottenuto nemmeno una clean sheet nelle precedenti sette sfide contro gli umbri. Bilancio in equilibrio tra Cittadella e Perugia in casa dei veneti in Serie B: una vittoria per parte e quattro pareggi.

? Il Cittadella ha ottenuto 35 punti in 29 partite finora; nelle ultime sei stagioni di Serie B aveva sempre fatto meglio a questo punto della stagione – l’ultima in cui ha fatto peggio è stata la 2014/15 (34 punti). Il Perugia ha perso le ultime tre trasferte di Serie B, tante sconfitte quante nelle precedenti otto gare esterne nella competizione (3V, 2N).

? Il Cittadella ha mancato l’appuntamento con il gol in sette partite casalinghe in questo campionato, nessuna squadra è rimasta a secco in più gare interne (sette anche il Benevento).

? Tommy Maistrello ha realizzato una doppietta nell’ultima gara di campionato, nel pareggio per 3-3 tra Cittadella e Palermo, con tre conclusioni tentate; nelle precedenti nove presenze nella competizione era rimasto a secco con altrettanti tiri effettuati.

? Paolo Bartolomei è il giocatore che in questo campionato di Serie B ha tentato più conclusioni senza mai riuscire a segnare: 31 tiri e zero gol per il giocatore del Perugia.

(Dati con l'aiuto Opta Facts Serie B)