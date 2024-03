Cittadella, scatta il rush finale tra sogno playoff e mettere al sicuro la categoria

Una settimana alla ripartenza della Serie B e il Cittadella riprende nel pomeriggio odierno la preparazione in vista della gara del lunedì di Pasquetta contro il Lecco ultimo in classifica. Sfida delicata per gli uomini di Gorini, reduci da un filotto negativo di 10 partite senza vittorie, alla disperata ricerca di punti per mettere il lucchetto sulla permanenza in categoria e perché no, continuare a sognare l'entrata nei playoff a maggio. Nelle prossime 8 giornate Gorini si gioca tanto con i suoi giocatori con tre impegni casalinghi e cinque trasferte. Tra martedì e mercoledì sono previsti i rientri dalle rispettive selezioni di Elhan Kastrati e Claudio Cassano, mentre dal punto di vista tattico al Rigamonti-Ceppi, con Branca squalificato in mezzo al campo, non è escluso che il Cittadella possa ripresentarsi con la linea a 3 vista negli ultimi 2 pareggi contro il Cosenza e il Modena.

Questo il calendario delle prossime sfide:



31ª giornata | Lecco – CITTADELLA • lunedì 1 aprile ore 15.00

32ª giornata | Reggiana – CITTADELLA • sabato 6 aprile ore 16.15

33ª giornata | CITTADELLA – Ascoli • sabato 13 aprile ore 14.00

34ª giornata | Sudtirol – CITTADELLA • sabato 20 aprile ore 16.15

35ª giornata | CITTADELLA – Feralpisalò • sabato 27 aprile ore 16.15

36ª giornata | Como – CITTADELLA • mercoledì 1 maggio ore 15.00

37ª giornata | CITTADELLA – Bari • DA COMUNICARE

38ª giornata | Cremonese – CITTADELLA • DA COMUNICARE