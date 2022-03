Serie B, tra Cittadella e Reggina un pareggio che serve poco ad entrambe

Ancora un pareggio per il Cittadella di Gorini, il terzo nelle ultime quattro giornate di campionato. Contro la Reggina finisce zero a zero al Tombolato. Gara dalle poche emozioni, con l'acuto di Tavernelli al 93' a testimoniare che il Cittadella ci ha provato, ma con poco costrutto. Qualche rimpianto per la Reggina, capace di creare tre occasioni nitide verso la porta di Maniero, ma scarsamente pragmatica al momento di finalizzare. In classifica cambia poco. Il Cittadella sale a quarantaquattro punti, mentre la Reggina fa un ulteriore passo in avanti verso l'aritmetica salvezza.

LA CRONACA

Cinque cambi per il Cittadella rispetto a Parma, sette per la Reggina rispetto al ko con il Perugia. Le formazioni in campo al Tombolato sono parecchio rivoluzionate rispetto a pochi giorni fa. Gorini recupera Frare (squalificato) e soprattutto Baldini, promuovendo titolare Maniero tra i pali, Donnarumma sulla sinistra difensiva e Icardi come mezz'ala destra. Stellone si presenta in Veneto con Rigoberto Rivas in avanti e una batteria di incurosori alle sue spalle come Folorusho e Kupisz. La Reggina parte forte nei primi dieci minuti, facendo capire che non è venuta a fare la comparsa nel padovano. Kupisz, al 9', servito da Rivas, costringe al miracolo di piede Maniero. In precedenza il polacco, ex della partita, si fa apprezzare per un'altra penetrazione interessante per i calabresi, sempre azionato da Rivas, ma la sfera termina a lato. Poi ecco il Cittadella, con il primo squillo, a mò di sveglia, di Donnarumma, con una staffilata dai 35 metri di mancino. Turati è attento e abbranca in presa. Un minuto dopo Baldini, ancora dalla distanza, ci prova con un rasoterra insidioso che si spegne sul fondo. Ancora l'estremo difensore calabrese è provvidenziale al 19' uscendo in presa alta sul cross dalla destra di Laribi diretto a Beretta appostato sul secondo palo. Il Cittadella è più continuo e al 24' Laribi va vicino al più classico dei gol dell'ex. La sua conclusione, dopo un bello scambio Cassandro-Antonucci, viene contratto da Loiacono in corner. Sugli sviluppi dell'azione da angolo, Antonucci dalla sinistra si accentra e con un rasoterra sul primo palo cerca di sorprendere Turati, sempre attento ed abile a bloccare. L'intesa tra Beretta e Antonucci funziona alla grande al 33', ma il tiro dell'ex Roma, dal centro sinistra dell'area di rigore, è ancora una volta centrale e facile da tenere lì per Turati. La Reggina si riaffaccia in avanti al 37' con una grandissima occasione da rete. Di Chiara su punizione da sinistra, scodella sul secondo palo per Folorusho che gioca di sponda per Loiacono. Maniero si supera intercettando il colpo di testa della punta della Reggina e poi Del Fabro perfeziona il rinvio della difesa granata. Cittadella ancora in avanti al tramonto del primo tempo, ma la punizione di Baldini dai trenta metri si disperde altissima sopra la traversa. Al termine del primo tempo, regna sovrano l'equilibrio, con un buon Citta nella parta centrale della frazione, ma incapace di convertire in rete, le fiammate di Antonucci.

Nella ripresa si riparte con i medesimi ventidue della prima frazione e le emozioni almeno nei primi minuti scarseggiano. Tutto si ravviva dal 57' in poi. Prima Kupisz chiede invano un calcio di rigore a Maggioni, mentre un giro di lancette dopo Maniero salva il risultato su Rivas, un'altra super parata sul destro del giocatore calabrese. L'occasione ospite fa scattare qualcosa nel Cittadella, con Baldini a rispondere dai 25 metri, ma il suo rasoterra è a lato al 61'. Trascorrono due minuti e Dal Fabro, su azione da corner, può sbloccare la gara, ma il suo colpo di testa è dritto su Turati. L'ex Cagliari rimedia al 67' salvando sulla linea un tocco sotto di Folorusho, abile a saltare in uscita un po' titubante il positivo Maniero. Baldini, con una punizione dalla medesima distanza del primo tempo, tiene sull'attenti Turati con un insidioso rasoterra. La gara è viva, con tanti capovolgimenti di fronte. Gli ingressi in campo di Mazzocco e Pavan hanno dato verve e forza alla mediana granata, con Baldini avanzato sulla trequarti ancora più nel vivo del gioco. Antonucci al 76' assomiglia a Kaka, fugge sulla destra e dopo aver accellerato, sventaglia sulla sinistra per Beretta appostato in area di rigore. Il suo destro è deviato da Loiacono in calcio d'angolo. Negli spazi il Cittadella si esprime al meglio e con Tavernelli in campo la squadra si allunga piacevolmente. Come al 78', quando una percussione del numero 21 granata, con annesso assist, non viene premiata dall'intervento vincente in area di Beretta. Branca da calcio da fermo prova a spaventare Turati, ma il pallone è lento ed è facile presa del giocatore di proprietà del Sassuolo. In precedenza Tavernelli, all'84, tenta dalla destra a creare scompiglio in area della Reggina, ma al momento del cross scivola e spreca un buon pallone. All'improvviso al 93' Tavernelli si crea un'occasione da gol con un bel collo destro su cui Turati è ben posizionato per tenerla in due tempi.

Ecco il tabellino della gara del Tombolato, con i voti ai giocatori in campo:

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero 6,5; Cassandro 6, Del Fabro 6, Frare 6, Donnarumma 6; Icardi 5,5 (59' Pavan 6), Branca 6, Baldini 6 (75' Tavernelli sv); Laribi 5 (59' Mazzocco 6); Antonucci 6,5 (88' Lores Varela sv), Beretta 5,5. A disposizione: Manfrin, Mattioli, Ciriello, Smajlaj, Giacomazzo, Mazzocco, Tavernelli, Lores Varela, Pavan. All.: E.Gorini 6.

REGGINA (3-5-2): Turati 6; Loiacono 6, Amione 6, Stravopoulos 5,5 (65' Lombardi 6); Adjapong 5,5 (65' Hetemaj 6), Kupisz 6 (82' Bellomo sv), Bianchi 6, Di Chiara 6,5, Giraudo 6; Folorunsho 6, Rivas 6 (90' Montalto sv). A disposizione: Aglietti, Micai, Hetemaj, Cionek, Ejjaki, Lombardi, Diop, Montalto, Bellomo. All.: R.Stellone 6.

Arbitro: Maggioni

Ammonizioni: Icardi, Loiacono, Pavan, Branca

Corner: 6-2

Recupero: 1', 4