Serie B, Reggina: i convocati di mister Stellone per la gara con il Cittadella

Come riportato dal sito ufficiale della Reggina, rivale domani del Cittadella per la 30°giornata del campionato di Serie B BKT, sono 20 gli uomini scelti da Stellone e il suo staff tecnico per la gara di martedì 15 marzo delle ore 18:30 allo Stadio Tombolato. Tanti gli indisponibili in casa granata. Prima chiamata per Khadim Diop, attaccante classe 2002 in forza alla Primavera, che ha scelto la maglia numero 31. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Aglietti, Micai, Turati

Difensori: Adjapong, Amione, Cionek, Di Chiara, Giraudo, Loiacono, Stavropoulos

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Ejjaki, Folorunsho, Hetemaj, Kupisz, Lombardi, Rivas

Attaccanti: Diop, Montalto