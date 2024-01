Cittadella rimontato, la Sampdoria sbanca il Tombolato

Pirlo salva la panchina con cuore e nervi al Tombolato. Nell'ultima gara della ventiduesima giornata del campionato di Serie B la Sampdoria ribalta il Cittadella in nove minuti nella ripresa. Davanti ad un pubblico da record, ben 6749 persone e una coreografia d'ingresso dell Tribuna Est da pelle d'oca, con il numero 50 raffigurato su sfondo granata, la squadra di Gorini incassa la seconda sconfitta consecutiva. La zona playoff resta salda, anche se la seconda sconfitta casalinga interna stagionale fa male per come è maturata.

Dopo un primo tempo soporifero e con un rigore non concesso a Vita, nella ripresa la gara si stappa. Al 53' è Pandolfi, su assist telecomandato di Branca, a fare esplodere i tifosi di casa, nel remake della storica azione con cui Roberto Baggio segnò nell'aprile 2001 contro la Juventus al Delle Alpi su assist dell'attuale tecnico doriano. Il pari ospite non si fa attendere ed arriva al 60' su azione manovrata orchestrata e finalizzata da Giordano, abile a raccogliere il triangolo chiuso da De Luca e battere dal limite un incolpevole Kastrati. Il Cittadella patisce il colpo e al 69' va sotto per opera di Ghilardi, abile a non sfruttare la marcatura di Giraudo e battere sul secondo palo Kastrati. Nel finale il Citta ci prova a pareggiare e al 94' Maistrello ha la grande occasione per il 2-2, ma il 32 da dentro l'area piccola si divora il possibile pareggio.

Questo il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA-SAMPDORIA 1-2

FINE PRIMO TEMPO 0-0



MARCATORI Pandolfi (C) all'8' s.t., Giordano (S) al 15' s.t. , Ghilardi (S) al 24' s.t.



CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6 (dal 16' s.t. Carissoni 6), Pavan 6, Negro 5,5, Giraudo 5 (dal 33' s.t. Rizza s.v.); Vita 6 (dal 38' s.t. Maistrello 5.), Branca 6,5, Carriero 6 (dal 32' s.t. Mastrantonio s.v.); Tessiore 5 (dal 16' s.t. Cassano 6); Pittarello 5,5, Pandolfi 7

PANCHINA Maniero, Angeli, Mastrantonio, Amatucci, Magrassi, Frare, Kornvig, Baldini

ALLENATORE Gorini 5,5



SAMPDORIA (4-3-2-1)

Stankovic 5,5; Depaoli 6,5, Ghilardi 6, Gonzalez 5,5, Murru 6 (dal 40' s.t. Barreca s.v.); Kasami 6,5, Yepes 7, Giordano 7; Benedetti 6,5 (dal 33' s.t. Askildsen s.v.), Alvarez 5,5 (dal 20' s.t. Ntanda 6); De Luca 6,5

PANCHINA Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Lotjnen, La Gumina, Girelli, Conti, Stojanovic, Delle Monache

ALLENATORE Pirlo 6,5



ARBITRO Fourneau di Roma 5,5

ASSISTENTI Di Giacinto 6 - Longo 5,5



AMMONITI Branca (C) Salvi (C), Gonzalez (S) per gioco scorretto, Pandolfi (C) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 4.921, incasso di 39.4334 euro; abbonati 1.828, quota di 6.799 euro. Tiri in porta 1-2. Tiri fuori 7-5. In fuorigioco 4-1. Angoli 2-1. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’