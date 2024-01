Serie B, Cittadella-Sampdoria: le pagelle di Gorini

Le pagelle del Cittadella dopo la sconfitta contro la Sampdoria, nella 22esima giornata del campionato di Serie B al Tombolato.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Salvi 6 (dal 16' s.t. Carissoni 6), Pavan 6, Negro 5,5, Giraudo 5 (dal 33' s.t. Rizza s.v.); Vita 6 (dal 38' s.t. Maistrello 5), Branca 6,5, Carriero 6 (dal 32' s.t. Mastrantonio s.v.); Tessiore 5 (dal 16' s.t. Cassano 6); Pittarello 5,5, Pandolfi 7

PANCHINA Maniero, Angeli, Mastrantonio, Amatucci, Magrassi, Frare, Kornvig, Baldini

ALLENATORE Gorini 5,5

Kastrati 6: Guanti immacolato per il numero 1 albanese, incolpevole nelle due reti subite. Sarebbe da senza voto, ma qualche rilancio azzeccato c'è e si fa apprezzare per la solita leadership dietro.

Salvi 6: Attento negli uno contro uno, prende un giallo fiscale da Fourneau di Roma ed entra in autogestione. Nella ripresa viene sostituito per evitare guai peggio, ma c'è sempre dove serve. (Dal 16' s.t. Carissoni 6: Problemi domestici in settimana, con due denti rotti e qualche problema alla mano, gli impediscono di partire dal 1'. Nel finale si fa apprezzare per continuità e dedizione, anche se è un po' arruffone al momento del cross)

Pavan 6: Dalle parti del 26 nessuno transita volentieri. Lui, capita l'armonia, prova a dedicarsi al disimpegno e al rammendo, con risultati individuali tutto sommato positivi.

Negro 5,5: Prima insufficienza dopo 3 mesi di prestazioni di grandissimo livello. Si fa prendere in mezzo, poco aiutato, in occasione della rete di Giordano, mentre di testa giganteggia anche contro un brutto cliente come De Luca.

Giraudo 5: Chance da titolare gestita così così. Nella baraonda del gol partita, Ghilardi gli prende il tempo e l'esterno non riesce a recuperare per evitare il peggio. In fase di proposta offensiva cerca di rendersi utile, ma i palloni gestiti sono pochini (Dal 33' s.t. Rizza s.v.: finalmente scampoli di minuti per il talento scuola Empoli).

Vita 6: Gara complessa, perché dalle sue parti si alternano Giordano e Kasami, gente di gamba e fosforo. Più incisivo nei primi 45', dove meriterebbe che gli venisse fischiato a favore un rigore abbastanza evidente. Nella ripresa sente la fatica, ma resta sempre un punto di riferimento per i compagni. (Dal 38' s.t. Maistrello 5: Prendiamo in prestito una frase del suo idolo Allen Iverson: "Ho fallito, mi sono rialzato". Si rialzerà, lo mettiamo per iscritto già adesso).

Branca 6,5: Solo per l'assist con cui smarca Pandolfi merita la sufficienza ampia. Con lui in mezzo al campo tutti si sentono più sicuri. Perno atletico, ma anche regia da buon governo.

Carriero 6: Pimp my ride, made in Beppe. Nel primo tempo è tra i più vivaci del Citta, sgasando con qualità in fase di passaggio. Nella ripresa patisce il ritmo di Giordano. (Dal 32' s.t. Mastrantonio s.v.: prova a dare verticalizzazioni e idee, ma la giocata latita).

Tessiore 5: Gioca contro la sua storia di formazione e con buona probabilità patisce un po' di emozione. Meglio nel raccordo, meno nel raccolto. (Dal 16' s.t. Cassano 6: Brio e letture offensive non gli mancano, la stoccata vincente questa volta si. Da una sua invenzione nasce l'azione del gol divorato da Maistrello).

Pittarello 5,5: I centrali della Sampdoria lo patiscono per esuberanza fisica, ma questa volta il Pitta non tira mai in porta. L'assist per Maistrello è una gocciola, ma può dare e fare molto di più

Pandolfi 7 - IL MIGLIORE DEI GRANATA: Terzo gol consecutivo in un compendio di eleganza e freddezza da vero artista dell'area di rigore.

ALLENATORE Gorini 5,5: Questa volta si incarta su qualche scelta, ma può recriminare su una gestione arbitrale francamente irritante. Non subisce la Samp, ma soffre nei dettagli. Talvolta le sconfitte possono essere più formative delle vittorie, si spera sia questo il caso!



SAMPDORIA (4-3-2-1)

Stankovic 5,5; Depaoli 6,5, Ghilardi 6, Gonzalez 5,5, Murru 6 (dal 40' s.t. Barreca s.v.); Kasami 6,5, Yepes 7, Giordano 7; Benedetti 6,5 (dal 33' s.t. Askildsen s.v.), Alvarez 5,5 (dal 20' s.t. Ntanda 6); De Luca 6,5

PANCHINA Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Lotjnen, La Gumina, Girelli, Conti, Stojanovic, Delle Monache

ALLENATORE Pirlo 6,5