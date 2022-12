Serie B, Cittadella: Stefano Marchetti "Presto per pensare al mercato"

Il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti, alla vigilia della gara contro il Genoa, analizza il momento dei suoi ripartendo dalla gara di domenica scorsa: "Col Cosenza il Cittadella ha fatto quello che doveva, con l’unico appunto legato al mancato raddoppio, e in Serie B certe gare devi saperle chiudere perché altrimenti rischi sempre che siano rimesse in discussione. È già la terza partita nel giro di poco tempo che meritiamo di vincere e non lo facciamo, ed è difficile da digerire. Vorrà dire che cercheremo i punti persi per strada in campi dove non ci si immaginerebbe di poterli prendere." Con alle porte la trasferta di Genova, il riferimento è tutto meno che casuale "Ai ragazzi in questi casi non serve parlare molto. Chiaramente in spogliatoio c’è amarezza, ma dobbiamo dare fiducia a questo gruppo. Al Cittadella siamo abituati a lottare e continueremo a farlo. E comunque io vedo una squadra che crea e gioca, e questo mi spinge a essere positivo." Positività, ma con il mercato alle porte e i recuperi dei giocatori da valutare, si apre un mese decisivo per il Cittadella: "Al mercato manca un mese: oggi è presto per pensarci. Il che non vuol dire che resteremo fermi, ma occorrerà valutare bene cosa fare eventualmente, anche perché in giro non vedo fenomeni che possano arrivare qui e risolvere le partite: chi ha giocatori bravi in genere se li tiene stretti e non li cede adesso. Per cui, intanto, pensiamo a recuperare i giocatori che abbiamo"