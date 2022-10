Serie B, avanti tutta Ternana, Cittadella alla seconda sconfitta consecutiva in campionato

La Ternana espugna il Tombolato per la seconda stagione consecutiva contro un Cittadella abulico, esatta replica di quello visto 14 giorni fa contro la Reggina. Ancora una brutta battuta d'arresto per i granata, preoccupante per il prosieguo della stagione.

Mister Gorini ribalta la formazione di Reggio Calabria, cambiando ben 5 giocatori. Tutto confermato in casa Ternana. Le parole di Lucarelli in conferenza si sono dimostrate profetiche. Il match nel primo tempo è di rara bruttezza, con due squadre molto attente in fase di non possesso, ma con il pallone spesso non sanno precisamente cosa farne. Gli unici acuti, se così si può dire, sono di Agazzi e di Tounkara, ma tra mira scarsa e poca freddezza sotto porta, il risultato non si schioda. Serve l'episidio, che puntuale arriva al 34'. Il tiro di Palumbo è velenoso, Tounkara tiene in gioco Favilli davanti alla porta e la Ternana passa.

Nella ripresa ancora meno da segnalare, con gioco spezzettato in mezzo al campo, zero occasioni da ambo i lati e Santoro che sale in cattedra ammonendo un po' chiunque. Kastrati salva su Donnarumma e Celli il possibile 2 a 0. Magrassi, subentrato a Tounkara, fa rimpiangere il suo predecessore. È un Cittadella confusionario e al tempo stesso con l'encefalogramma piatto. La rete finale di Coulibaly premia oltremodo la Ternana, protagonista di una gara solida e pragmatica, sufficiente per avere ragione di questo opaco e spento Cittadella.

CITTADELLA-TERNANA 0-2

PRIMO TEMPO 0-1

MARCATORI Palumbo (T) al 34' p.t.; Coulibaly (T) al 48’ s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Mattioli 5 (dal 21’ s.t. Cassandro 6), Visentin 6, Frare 6, D.Donnarumma 6; Vita 5 (dal 21’ s.t. Mazzocco 5,5), Pavan 5 (dal 31’ s.t. Embalo 6), Branca 6; Antonucci 6 (dal 1’ s.t. Lores Varela 6); Tounkara 5,5 (dal 14’ s.t. Magrassi 5), Beretta 4,5

PANCHINA Maniero, Perticone, Dal Fabro, Ciriello, Carriero, Danzi, Asencio

ALLENATORE Gorini 5

TERNANA (4-3-2-1)

Iannarilli 6; Mantovani 6,5, Sorensen 6,5, Capuano 6 (dal 1’ s.t. Diakhite 6), Corrado 6 (dal 35’ s.t. Celli s.v.); Agazzi 6,5 (dal 30’ s.t. Cassata 6), Di Tacchio 6, Coulibaly 7,5; Partipilo 6, Palumbo 7 (dal 41’ s.t. Ghiringhelli s.v.); Favilli 5,5 (dal 1’ s.t. A.Donnarumma 6)

PANCHINA Krapikas, Proietti, Rovaglia, R.Moro, Paghera, Defendi, Martella

ALLENATORE C.Lucarelli 6,5

ARBITRO Santoro di Messina 5

ASSISTENTI Bresmes 6 - Ceccon 6

AMMONITI Capuano (T), Frare (C), D.Donnarumma (C), Branca (C), Visentin (C), Di Tacchio (T), Embalo (C) e Partipilo (T) per gioco scorretto; Mattioli (C) e il tecnico Gorini (C) per proteste; Diakhite (T), Palumbo (T), Cassata (T) e Celli (T) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 844, incasso di 12.587 euro; abbonati 1520, quota di 6.352 euro. Tiri in porta 2-5. Tiri fuori 3-5. In fuorigioco 0-1. Angoli 2-5. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 6’