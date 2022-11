Serie B, Cosenza: mister Viali (conferenza stampa) "Cittadella gioca a memoria, gara diversa dal Palermo"

La vittoria di Palermo e quindici giorni in più di lavoro per William Viali, l'allenatore del Cosenza atteso dalla scontro salvezza del Tombolato contro il Cittadella. Queste le dichiarazioni alla vigilia del mister cosentino: “In questi quindici giorni, Arioli e Butic hanno avuto qualche problema. Brignola dopo qualche fastidio è rientrato giovedì insieme ai nazionali. Squadra che vince non si cambia? Dipende anche dai momenti. Abbiamo un’esperienza insieme ancora molto breve. Chiaro che sempre per accelerare quelle conoscenze ma perdere poco terreno, bisogna puntare sulle cose più certezze. Sicuramente posso dire di aver conosciuto meglio chi ha giocato meno, questo può tornare utile senza dubbio. Non penso in funzione del mercato, ne abbiamo discusso quando sono arrivato. Adesso comincia un percorso di un mese in cui giocheremo molto. Resto concentrato sul gruppo di lavoro che ho. Di mercato da qui alla sosta non vorrei parlarne più. Abbiamo lavorato molto sul reparto difensivo e sui principi di squadra. Aver incassato 23 gol non dipende solo dall’atteggiamento della linea difensiva, ma di mentalità. Col Palermo stavamo facendo la partita e siamo andati sotto. È forse poca convinzione nel mantenere la gara in equilibrio. Facciamo gol e dopo un minuto lo subiamo da calcio piazzato, con tutta la squadra schierata. Dobbiamo migliorare come gruppo e mentalità, sicuramente non può accadere dall’oggi al domani, ma ci teniamo tantissimo tutti. Migliorare le statistiche equivale a migliorare la classifica. Incontriamo una squadra che ha una mentalità ben definitiva. Una squadra molto aggressiva che gioca a memoria e cerca la profondità. Sarà una partita diversa rispetto a quella col Palermo sotto l’aspetto tattico. Dovremmo avere grande elasticità mentale per in ogni momento potrà succedere qualcosa che può cambiare l’andamento della gara.”