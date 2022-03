Serie B, Femminile: il Citta Women al terzo ko consecutivo, vince il Pink Bari

Niente da fare per il Cittadella Women, che incappa nella terza sconfitta consecutiva, nella 12°giornata di campionato di Serie B femminile, contro la Pink Bari, in piena corsa per la promozione in Serie A.

Le baresi passano sul campo di Tombolo con un 2-1 che si decide tutto nella ripresa . Al 51' ecco la prima rete, ad opera di Pruvolic, brava a trovare il pertugio giusto in area di rigore e portare avanti le sue. Passano due minuti ecco il raddoppio con Fuhlendorff, che supera il portiere in uscita per il momentaneo due a zero. Il Citta non ci sta e al 57’ con Mertelli di testa accorcia le distanze, ma nel tempo restante non trova il guizzo vincente. Ora testa al prossimo impegno contro il Cortefranca, sempre in casa a Tombolo.

Turno di riposo per il Padova Femminile, sempre all'undicesimo posto in classifica in serie C girone B.