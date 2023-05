Serie B, femminile: Cittadella Women di misura sul Ravenna

Il Cittadella Women centra la quattordicesima vittoria nelle ultime sedici e continua a tenere in vita il sogno promozione in Serie A. La squadra di Colantuono piega di misura in casa il Ravenna Women grazie ad una rete di Ferin al 13' del primo tempo e mantiene invariate le distanze dal duo di testa Lazio (-1) e Napoli (-3), rispettivamente al secondo e primo posto. Solita gara di applicazione feroce del Citta Women, che dopo il vantaggio amministra l'incontro con grande saggezza e sfiora il raddoppio nel finale con Kongouli (non al meglio a livello fisico) che costringe Candeloro al miracolo. A quattro giornate dalla fine è ancora tutti in bilico, ma la prossima settimana sarà decisiva. A Formello si gioca lo scontro diretto tra Lazio e Napoli, mentre le ragazze di Colantuono sono attese dalla trasferta di Arezzo, un'occasione ghiotta per tornare al meritato secondo posto in classifica.

Questo il tabellino della gara di Tombolo.

Cittadella Women – Ravenna Women: 1-0

CITTADELLA WOMEN

Toniolo, Peruzzo, Masu, Dahlberg (11’ st La Rocca), Ferin (47’ st Zannini), Pizzolato (38’ st Saggion), Asta (47’ st Pavana), Begal (11’ st Kongouli), Nichele, Ambrosi, Benedetti. A disposizione: Pavana, Nucera, Nurzia, Orsini, Martinuzzi. All. Salvatore Colantuono

RAVENNA WOMEN FC

Candeloro (38’ st Barbaresi), Domi (15’ st Carrer), Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin (27’ st Ventura), Mascia, Mariani Elena, Giovagnoli, Raggi, Vicenzi, Gardel. A disposizione: Tonelli, Scarpelli, Ruotolo, Carli. All. Massimo Ricci

Reti: 14’ pt Ferin (CI)

Ammonite: Asta (CI), Candeloro (RA)