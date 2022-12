Serie B, femminile: riparte la nave Cittadella Women, Ravenna espugnata

Nonostante un campo ai limiti della praticabilità, il Cittadella Women torna alla vittoria in campionato sul campo del Ravenna Women nell'undicesima giornata del campionato di Serie B. Dopo due sconfitte sconfitte consecutive le ragazze di Colantuono ritrovano la via dei tre punti al termine di una gara resa difficile dal terreno di gioco pesantissimo, dalla forza delle avversarie, suppur reduci dalla sconfitta in terra sarda contro il Sassari, e dal momento di forma decisamente opaco delle granata stesse.

Carattere e grinta sono state le armi decisive delle granata, salvate da Toniolo nel primo tempo e brave a trovare il gol decisivo intorno al quarto d'ora della ripresa con Nichele, al termine di una bella azione avvolgente a palla terra.

Con questo risultato il Cittadella Women mantiene il quinto posto in classifica con 22 punti in classifica e la settimana prossima a Tombolo arriva l'Arezzo, per confermare che la vittoria in terra romagnola non è stata frutto del caso.

Questo il tabellino della gara delle granata:

Ravenna Women - Cittadella Women 0 - 1

Reti: 13’ st Nichele (CI)



RAVENNA WOMEN FC

Tonelli, Barbaresi, Domi, Carrer (31’ st Candeloro), Burbassi, Mariani Elisa, Gianesin (41’ st Giovagnoli), Mariani Elena, Raggi, Vicenzi, Gardel

A disposizione: Scarpelli, Ruotolo, Mascia, Carli. All. Massimo Ricci



CITTADELLA WOMEN

Toniolo, La Rocca, Pavana, Peruzzo, Manu, Dahlberg (18’ st Asta), Ferin, Nichele, Ambrosi, Kongouli (39’ st Pizzolato), Benedetti

A disposizione: Saggion, Zannini, Begal, Maddaluno, Martinuzzi, Barbierato.All. Salvatore Colantuono



Ammonite: Tonelli