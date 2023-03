Serie B, femminile: Cittadella Women imbattibile, colpo vincente a San Marino

Squadra in casa

Non conosce ostacoli la marcia del Cittadella Women nel campionato di Serie B femminile. Anche in casa del San Marino le ragazze di Colantuono trovano il modo di vincere, centrando la sesta affermazione consecutiva, la decima nelle ultime undici. Un ruolino di marcia impressionante per le granata, che continuano ad inseguire senza rallentamenti la Lazio capolista, sempre a +3. Due a uno sul campo del San Marino, al termine di una gara complessa solo nei minuti di recuperi.

Il vantaggio della squadra ospite arriva al 37' con Ferin, giunta alla nona rete stagionale. Nella ripresa il Citta Women chiude la contesa con un rigore di Ambrosi e rende vano l'altro penalty di giornata di Barbieri al 94'. Prossimo impegno per la squadra di Colantuono domenica 26 marzo contro l'Hellas Verona al campo di Tombolo.

Questo il tabellino della gara.

SAN MARINO ACADEMY (4-3-3)

Olivieri; Micciarelli (dal 65’ Ladu), Larenza, Zito, Prinzivalli; Bertolotti, Accornero (dal 58’ Pirini), Bolognini (dal 65’ Tamburini); Menin (dal 77’ Amaduzzi), Barbieri, Marengoni (dal 58’ Papaleo). A disposizione: Montanari, Baldini, Gallina. Allenatore: Giulia Domenichetti

CITTADELLA WOMEN (4-3-3)

Toniolo; Asta, Ambrosi, Masu (dal 90+1’ Pavana), Peruzzo; Dahlberg (dal 90+1’ Nurzia), Nichele (dal 68’ Saggion), Benedetti; Pizzolato, Ferin (dall’87’ Zannini), Kongouli (dall’87’ Begal). A disposizione: Barbierato, Orsini, Martinuzzi. Allenatore: Salvatore Colantuono

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano

Assistenti: Matteo D’Orazi e Matteo Di Berardino di Teamo

Marcatori: 37’ Kongouli, 52’ rig. Ambrosi, 90+4’ rig. Barbieri

Ammoniti: Nichele, Micciarelli, Menin