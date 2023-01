Serie B, giudice sportivo: tre squalificati per il Cittadella contro il Venezia

Alessandro Salvi, Valerio Mastrantonio e Simone Branca salteranno per squalifica la gara del Penzo di Venezia contro la squadra di Vanoli, valida per la 22°giornata di campionato. Questo è il verdetto del Giudice Sportivo dopo l'espulsione del terzino ex Ascoli e le quinte ammonizioni raccolte dai due centrocampisti granata. Per Gorini c'è aria di rinnovamento in mezzo, con il probabile inserimento di Vita mezz'ala destra e Pavan a schermare la difesa.

Oltre ai tre giocatori del Cittadella, salteranno la prossima giornata anche Cheddira del Bari, Giovane dell'Ascoli, Majer della Reggina e Sabelli del Genoa.