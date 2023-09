«Baldini a torna a disposizione e parte dalla panchina. Contro il Como partita da affrontare mentalmente al top»

I tre punti del Ferraris contro la Sampdoria hanno confermato l'ottimo avvio di stagione del Cittadella di Gorini. 8 punti come la scorsa stagione allo stesso punto del percorso, ma sensazioni diverse, come ha riconosciuto Magrassi in settimana ai taccuini dei cronisti. Ecco perchè Gorini si attende conferme contro il Como di Longo, reduce da due vittorie di fila ed avversario decisamente ostico per qualità tecniche e morali. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Cittadella in conferenza stampa pre gara:

Le ultime dal campo. «Baldini ha ripreso a lavorare con il gruppo in settimana ed è convocato per il Como. Chiaro, avrà bisogno di minuti e ci vorrà un po' di tempo per riprendere la confidenza con il campo, ma domani starà con il gruppo. Sarà un'aggiunta importante e ci darà sicuramente qualcosa in più. Sottini e Cecchetto sono ancora out».

Resettare la prova del Ferraris e concentrarsi sul Como. «In settimana abbiamo fatto proprio questo. Lo step è prettamente mentale. Quanto fatto a Genova deve darci forza e convinzione, oltre a tenere alta la concentrazione. Dobbiamo essere consapevoli della gara che ci attende contro il Como. Verranno al Tombolato con l'intenzione di fare punti e sarà una sfida difficile, la prima di tre in una settimana. A maggior ragione lo spirito di squadra deve essere più alto della gara con la Sampdoria».

Como avversario solido, decisamente flessibile a livello tattico. «Il Como è una squadra sempre difficile da affrontare, che cambia spesso il sistema di gioco a gara in corso. Nonostante l'assenza di Cerri dispongono di interpreti offensivi di grande valore come Verdi, Gabrielloni, Cutrone, Da Cunha. Contro le squadre di Longo non è mai facile giocare. Sarà una partita da affrontare mentalmente al top».

Dal punto di vista psicologico come sente la squadra e se percipisce cambiamenti rispetto al passato. «L'anno scorso dopo Genova giocammo 3 giorni dopo contro il Bari, mentre questa volta abbiamo avuto una settimana per preparare questa sfida. Credo gli errori del passato possono servire se li apprendi. L'anno scorso si è verificata questa situazione, che non credo sia stata casuale. Dobbiamo essere bravi ad alzare il livello di concentrazione ed agonismo. Facile a dirsi, la difficoltà è farlo a livello mentale».

Il Como è la prima di 3 partite in una settimana. «Io cerco sempre di mettere in campo la squadra più equilibrata e forte in ogni partita. La gara del Ferraris a livello emotivo è stata molto esigente per tanti ragazzi. Devo tenere conto di questo e qualcosa di diverso in termini di formazione lo farò. Ci sto ragionando. Giochiamo meglio rispetto lo scorso anno? Ci impegniamo proprio per questo. A livello di testa siamo un po' più liberi e Branca in questo senso è un esempio, perché prova di più la giocata. Il nostro modo di imporsi è chiaro, i risultati ti danno forza ed ora serve la continuità».

Un Citta meno tecnico, ma più funzionale. «I giocatori tecnici ben vengano sempre. Quest'anno stiamo mettendo intensità, ritmo ed aggressività, al tempo stesso mi aspetto miglioramenti da tutti. In tanti sono arrivati qui con stimoli, motivazione e fame. Carissoni meglio a destra o a sinistra? Sa fare entrambi i ruoli, è un'arma in più per lui e una scelta in più per noi. Abbiamo Giraudo e Rizza a sinistra. Quest'ultimo sta crescendo molto. Carissoni, disimpegnandosi in due ruoli si rende disponibile per la squadra».

