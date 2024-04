Appuntamento con la vittoria ancora rimandato! Il Cittadella a Lecco non va oltre l'1-1

La dura legge dell'ex costringe il Cittadella ad un altro pareggio. Sul campo dell'ultima in classifica, il derelitto ma coriaceo Lecco, la squadra di Gorini non va oltre l'1-1, confermando di essere ripartita sul fronte risultati, con il terzo pari di fila, ma denotando ancora poca efficacia sottoporta. Come si valuta, quindi, un pari in casa del fanalino di coda? Tutto dipende Sampdoria-Ternana in serata, la zona playoff si allontana a 3 punti, mentre la zona playout resta a distanza di sicurezza, cioè a +5, anche se rispetto al pre sosta lo Spezia ha rosicchiato un altro prezioso punticino. Traduzione: è bene continuare a rivolgere il pensiero nella messa in sicurezza della categoria, anche se contro una squadra che aveva conquistato prima del pomeriggio di Pasquetta un solo punto in 11 partite era lecito aspettarsi qualcosa di più, al netto della ripresa giocata sotto la pioggia battente che ha trasformato la sfida in una sorta di calcio saponato sul sintetico del Rigamonti-Ceppi. La gemma di Crociata costringe il Cittadella a restare a digiuno di successi e dopo le 8 sconfitte di fila tra gennaio e febbraio, anche il pareggio può essere salutato con cauta soddisfazione, a patto di ripartire con un'altra marcia nel poker che attende i granata. Contro Reggiana, Ascoli, Südtirol e Feralpisalò si decidono i destini stagionali di capitan Branca e compagni.

Il primo tempo

Meteo instabile a Lecco? Nessun problema per Gorini, che si affida a Maistrello in avanti e Carriero in mezzo al campo. Spazio ai panzer e alla forza fisica al Rigamonti, mentre Aglietti sull'altro versante propone un 4-2-3-1 spregiudicato con l'ex Crociata sulla trequarti. I quattro ammoniti nei primi 17' (tre del Cittadella ed uno del Lecco) fanno capire l'aria tesa che butta al Rigamonti-Ceppi. In effetti la posta in palio è alta da ambo le parti, tanto che le migliori occasioni, almeno inizialmente, sono di marca Lecco con Celjak, Buso e Parigini, con la chance di Maistrello al 5' di testa parata da Lamanna a dare sprazzi di bianco granata nel pomeriggio sulla riva del Lago di Como.

Passata la metà del tempo il Cittadella sblocca la gara sul primo corner di giornata. Vita da destra trova la spizzata di Salvi sul primo palo che arriva perfetta sul piatto destro di Negro appostato sul lato opposto ed insacca. Settima marcatura stagionale su corner per i ragazzi di Gorini, la ventiquattresima subita su palla inattiva dal Lecco e per Negro è il secondo centro stagionale per il centrale difensivo granata, dopo quello contro il Catanzaro dello scorso 24 febbraio. Il gol per i ragazzi di Gorini è un lampo, ma la gara non decolla. Il Lecco, anche in svantaggio, continua a macinare calcio, proponendosi in avanti con maggiore convinzione. Sersanti si divora un gol più facile da sbagliare che segnare al 37' e due minuti più tardi ci si mette anche la sfortuna con l'infortunio di Pittarello, uscito anzitempo. Al suo posto Pandolfi.

Il Cittadella prova a stringere i denti per arrivare all'intervallo in vantaggio, ma al 44' il grande ex Crociata si inventa una giocata delle sue e con un arcobaleno dai 25 metri toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali difeso da Kastrati per il pari lombardo. E nel finale di tempo il Citta rischia l'imbarcata, ma Zufferli annulla il gol di Buso per questione di centimetri.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa Gorini torna all'antico tatticamente con il 4-3-1-2, inserendo Tessiore sulla trequarti per uno spento Rizza. L'armonia del match cambia il giusto, ma perlomeno il Cittadella sembra più a suo agio nel fraseggio e nella proposta offensiva, tendente al nullo nella prima frazione. Carriero con il mancino scalda i guanti di Lamanna, qualche pallone in area di rigore verso Pandolfi e Maistrello giunge, anche se per parlare di vere e proprie chance gol bisogna attendere i 10' finali.

La pioggia battente non aiuta lo spettacolo e Lamanna all'84' si supera sul rasoterra a giro di Tessiore dal limite deviando in corner. Sempre da angolo Pandolfi sciupa una grossa chance di testa, mentre al 91' ci prova anche Cassano, ma la conclusione si perde altissima sopra la traversa.

Questo il tabellino della gara al Rigamonti Ceppi:

LECCO-CITTADELLA 1-1

PRIMO TEMPO 1-1



MARCATORI Negro (C) al 26' p.t, Crociata (L) al 44' p.t.



LECCO (4-2-3-1)

Lamanna 6; Lemmens 5,5, Celjak 6, Capradossi 6,5, Lepore 6; Degli Innocenti 6 (dal 19' s.t Galli 5,5), Sersanti 5,5 (dal 33' s.t. Listowski s.v.); Parigini 6,5 (dal 33' s.t. Salcedo s.v.), Crociata 7, Buso 5,5 (dal 19' s.t. Ionita 5,5); Inglese 6 (dal 24' s.t. Novakovich 5,5)

PANCHINA Melgrati, Bianconi, Lunetta, Caporale, Frigerio, Ierardi, Beretta

ALLENATORE Aglietti 6,5



CITTADELLA (3-5-2)

Kastrati 6; Salvi 6, Negro 7, Frare 6; Carissoni 6, Vita 6, Amatucci 6, Carriero 6 (dal 28' s.t. Cassano 6), Rizza 5,5 (dal 1' s.t. Tessiore 6); Maistrello 6,5 (dal 28' s.t. Magrassi 5,5), Pittarello 6 (dal 39' p.t. Pandolfi 5,5)

PANCHINA Maniero, Angeli, Sottini, Pavan, Djibril, Mastrantonio, Baldini

ALLENATORE Gorini 6



ARBITRO Zufferli di Udine 6

ASSISTENTI DI LINEA Zingarelli 6 - Politi 6,5



AMMONITI Amatucci (C), Negro (C), Parigini (L), Carriero (C), Salvi (C) per gioco scorretto

NOTE paganti 929, incasso di euro 10.202,30; abbonati 1.940, quota di 23.889,22 euro. Tiri in porta 4-3, Tiri fuori 5-4. In fuorigioco 2-3. Angoli 4-3. Recuperi: p.t. 3', s.t. 3’

Il resto del turno - 31°giornata

Lunedì 1 Aprile ore 12:30

Modena-Bari 1-1



Lunedì 1 Aprile ore 15:00

Parma-Catanzaro 0-2

Spezia-Ascoli 2-1

Como- Südtirol 2-0

Pisa-Palermo 4-3

Lecco-Cittadella 1-1

Cosenza-Brescia 1-2

Venezia-Reggiana 2-3