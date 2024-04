Cittadella, alla ricerca dei 3 punti a Lecco per rendere la Pasquetta più dolce

Pasquetta in campo, come da tradizione, per la Serie B. Il Cittadella di Gorini è atteso a Lecco al Rigamonti-Ceppi, stadio vicinissimo a quel ramo del Lago di Como descritto mirabilmente quasi due secoli or sono da Giacomo Manzoni nell'introduzione dei Promessi Sposi. E proprio in questo paesaggio suggestivo i granata dovranno cercare di ritrovare la vittoria che manca da quasi 3 mesi contro la disperata, per stessa ammissione del tecnico di casa Alfredo Aglietti, ultima in classifica. Calcio d'inizio lunedì 1 aprile alle ore 15:00 al Rigamonti-Ceppi. Dirige Zufferli di Udine.

La situazione in casa Cittadella

Gorini ritrova praticamente tutti a disposizione, anche se in stati di forma e condizioni fisiche differenti. Maniero e Giraudo, dopo gli acciacchi post Modena, sono tornati ad allenarsi a tempo pieno solo negli ultimi giorni pre pasquali ed è difficile immaginarli in campo dal 1'.



Discorso differente per Pavan e Danzi, i lungodegenti del periodo. Il secondo dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre il primo si è allenato a tempo pieno in entrambe le settimane della sosta e sembra pronto a scendere in campo. Il dilemma a questo punto della faccendo resta in quale posizione giochera il 26 granata: difesa o centrocampo? L'ipotesi più semplice sembra quella di vedere l'ex Renate al posto di Branca squalificato, affiancato da Vita ed Amatucci.



Occhio al sistema di gioco che sceglierà Gorini, decisamente possibilista 4-3-1-2. Restando con il 3-5-2 dei pari contro Cosenza e Modena, tra i pali potrebbe rivedersi titolare Kastrati, con linea difensiva composta da Salvi, Negro e Frare, oltre a Carissoni e Rizza a tutta fascia. In avanti in 5 per due maglie. Stando ai numeri, la coppia più efficace è quella composta da Pittarello (diffidato) e Pandolfi, ma Baldini e Cassano premono per giocarsi una maglia in avanti come seconde punte al fianco di uno dei primi due citati.

Cittadella (3-5-2): Kastrati; Salvi, Negro, Frare; Carissoni, Vita, Pavan, Amatucci, Rizza; Pittarello, Pandolfi

La situazione in casa Lecco

Ultimo treno in arrivo per riavvicinarsi al carro salvezza? Se non è così, poco ci manca. Per il Lecco di Aglietti sarà una Pasquetta thrilling, tra le voci, tante e insistenti, legate alla cessione della società al gruppo Skyland Group di Alex Lin da una parte, ed un ultimo posto in classifica da provare a ribaltare nelle ultime 8 partite.



Aglietti sta cercando di estraniare la squadra da tutto questa situazione, permealizzandola da polemiche e spifferi, come ha riconosciuto in conferenza stampa: «La situazione pesa, ma non possiamo continuare a pensare negativo: il nostro cammino è quasi segnato, possiamo giocare solo con la mente libera e con incoscienza per ottenere delle vittorie in grado di darci speranza. Dobbiamo regalarci e regalare una soddisfazione, ci sono delle situazioni difficili da spiegare perché sembra che il pallone pesi cento chili. Il Cittadella? Hanno fatto come noi, ma avevano messo tanto fieno in cascina nel girone d’andata. Con la testa sono fuori dall’acqua, ma questa è la Serie B e si fa presto ad andare in difficoltà: chi spreme al massimo le energie per un periodo può incorrere in dei momenti negativi, questo è successo a loro. Sicuramente ci saranno due squadre non in forma sul campo, ma dobbiamo regalarci una soddisfazione perchè lavorare così è pesante».



Lecco (4-4-2): Melgrati; Lepore, Celjak, Ierardi, Caporale; Parigini, Degli Innocenti, Sersanti (Galli), Crociata; Inglese (Novakovich), Buso.

Il resto del turno - 31°giornata

Lunedì 1 Aprile ore 12:30

Modena-Bari



Lunedì 1 Aprile ore 15:00

Parma-Catanzaro

Spezia-Ascoli

Como- Südtirol

Pisa-Palermo

Lecco-Cittadella

Cosenza-Brescia

Venezia-Reggiana



Lunedì 1 Aprile ore 18:00

Cremonese-Feralpisalò

Lunedì 1 Aprile ore 20:45

Sampdoria-Ternana



CLASSIFICA: Parma 65, Venezia 57, Cremonese 56, Como 55, Palermo 49, Catanzaro 49, Sampdoria 40 (-2), Brescia 39, Südtirol 38, Cittadella 38, Pisa 37, Reggiana 37, Modena 37, Cosenza 34, Bari 34, Ternana 32, Ascoli 31, Spezia 31, Feralpisalò 27, Lecco 21 *una gara in più

Dove guardare Lecco-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Lecco-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.