Serie B, mister Gorini: «Gualtieri privo di personalità, ancora penalizzati dagli arbitri»

Continua la crisi di risultati del Cittadella, con Gorini visibilmente amareggiato nel post gara del Picco di Spezia. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: «In B gli episodi decidono le partite ed anche contro lo Spezia siamo stati penalizzati dagli arbitri. Noi sicuramente possiamo fare meglio, ma se vado a vedere i fatti dico che la punizione di Verde non c'è, il secondo giallo di Angeli non c'è, a maggior ragione dopo aver buttato fuori Branca un minuto prima. Sull'espulsione di Branca, il mio giocatore ha riferito di averlo mandato a "fan****", esattamente come hanno fatto Esposito o Verde. Se lo fanno loro due nemmeno il rosso, se lo fa Branca si? Non chiedo nulla, voglio solo equità, perché a me mandano a casa e se Gualtieri non è in grado di giudicare, deve stare a casa. Ho una famiglia da mantenere quanto l'arbitro e poi gli episodi decidono le gare ripeto e mi possono anche lasciare a casa per queste sconfitte. Verde poi ha fatto un grande gol, ma lo sapevamo perché avevamo preparato la settimana per non concedergli piazzati dal limite. Oggi Gualtieri ha sbagliato solo in una direzione e questo non mi va. Solitamente non commento gli arbitraggi, ma dopo Brescia, con quel gol da annullare a Borrelli, ed oggi, io ora mi sento in discussione. Se devo restare a casa, voglio che sia per errori miei. Per arbitrare ci vuole personalità e secondo me la direzione ne è stata priva. L'approccio dei miei è stato positivo. Siamo stati bravi ad andare avanti subito e la gara si era messa bene. Potevamo fare meglio, ma ripeto sono gli episodi che incanalano le partite. Sugli errori lavoreremo ed analizzeremo quello che serve, ma in questo momento sono deluso. Se mi sento in discussione? L'allenatore lo è sempre, ancora di più dopo 5 k.o di fila»