Serie B, Parma-Cittadella: i convocati di mister Gorini per la gara con i ducali

Sono 23 gli uomini scelti da coach Gorini per la gara di domani alle 21:00 del Tardini contro il Parma di Iachini, valida per la 29°giornata di campionato. Out Frare (squalifica) oltre a Danzi, Okwonkwo e Tounkara. Rientra Visentin, prima chiamata per Thioune della Primavera granata