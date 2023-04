Serie B, Parma: i convocati di Pecchia per la gara contro il Cittadella

Sono 24 i calciatori convocati da Fabio Pecchia per Cittadella-Parma, gara valida per la 32^ giornata Serie BKT 2022-2023, in programma lunedì 10 aprile 2023, allo stadio Pier Cesare Tombolato. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Buffon out per problemi fisici, Bernabé squalificato.



Di seguito la lista.

Portieri: Chichizola, Corvi, Santurro.

Difensori: Ansaldi, Balogh, Circati, Cobbaut, Coulibaly, Delprato, Osorio, Zagaritis.

Centrocampisti: Camara, Estévez, Hainaut, Juric, Sohm.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Charpentier, Inglese, Man, Mihaila, Vazquez, Zanimacchia

La probabile formazione del Parma (4-3-3): Chichizola; Delprato, Cricati, Osorio, Ansaldi; Sohm, Estevez, Juric; Man, Vazquez, Zanimacchia.