Serie B, Pisa-Cittadella: arbitra Gualtieri la prima del girone di ritorno dei granata

Si riparte con il campionato e si riparte in terra toscana per il Cittadella di mister Gorini. A dirigere la sfida contro il Pisa di coach D'Angelo sarà il signor Matteo Gualtieri di Asti, nel match valevole per la 20°giornata di Serie BKT 2022/23 alle ore 14:00 sabato 14 gennaio 2023 all'Arena Garibaldi.

Il resto dello squadra arbitrale: 1° assistente sarà il Sig. Lo Cicero di Brescia, mentre il 2° assistente sarà il Sig. Lombardi di Brescia. Quarto uomo il Sig. Castellone di Napoli, con al V.A.R. Sig. Abbattista di Molfetta ed A.V.A.R. Sig. Muto di Torre Annunziata.