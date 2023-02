Serie B, Reggina: i convocati di mister Inzaghi per la gara con il Cittadella

C'è da invertire la rotta e in fretta in casa Reggina se non si vuole perdere il treno della promozione diretta in Serie A. Mister Inzaghi convoca 21 calciatori per la trasferta di Cittadella. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova.

Centrocampisti: Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Ménez, Rivas, Strelec.

Per quanto riguarda la probabile formazione, mister Inzaghi sembra propenso verso il 4-3-3. Menez attaccante centrale di manovra, ai suoi lati Canotto e Rivas. In mezzo al campo Hernani e Fabbian sicuri di una maglia da titolare, con il ballottaggio Majer-Crisetig per il posto in cabina di regia. In difesa, stante la titolarità di Contini tra i pali si dovrebbe vedere il quartetto composto da Pierozzi, Cionek, Terranova e Di Chiara.



Ecco la probabile formazione: Contini; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara; Hernani, Majer (Crisetig), Fabbian; Canotto, Ménez, Rivas.