Serie B: pareggio senza emozioni tra il grande ex Venturato e il Cittadella

Il Cittadella al cospetto del maestro Venturato torna a casa da Ferrara con un punto e la gara finisce come all'andata al Tombolato, 0-0. Pareggio tutto sommato giusto tra due squadre che hanno messo in campo tanto agonismo, ma che hanno peccato di precisione in fase di ultimo passaggio e finalizzazione. Ad onore di cronaca, ci ha provato di più la Spal, ma il Cittadella non ruba nulla tornando a casa dal Mazza con un punto prezioso che torna in piena zona playoff.

LA CRONACA

Mister Gorini replica la formazione vista in campo al Via Del Mare di Lecce una settimana fa Unica differenza, rispetto la trasferta salentina, è l'ingresso tra i titolari di Benedetti sulla fascia sinistra difensiva al posto di Donnarumma. Per la Spal ben sette cambi rispetto alla disastrosa gara di Parma con tre cambi in difesa obbligati e la mediana completamente rivoluzionata, con il rientro tra i titolari di Viviani. Aria tesa in casa ferrarese, con il gruppo più caldo della Curva Ovest in aperta protesta con la società e la squadra e in sciopero del tifo per i primi quindici minuti dell'incontro. L'approccio alla gara della Spal è positivo e reattivo. Prima Perticone deve chiudere su Mancosu in corner. Sugli sviluppi del calcio da fermo Benedetti spazza quasi sulla linea la spizzata pericolosa di Melchiorri. Siamo al 5'. I ferraresi premono e un minuto dopo sfiorano il vantaggio con Pinato, ma la sua conclusione dal limite è facile presa di Kastrati. Capita l'antifona il Citta si porta in avanti e all'8' Baldini su punizione costringe Alfonso al miracolo. La sua conclusione è deviata dalla barriera ed Alfonso dimostra grande reattività. Al 10' infortunio di Kastrati su pressione di Vido e Peruzzo accorda una punizione a due dall'angolo sinistro dell'area di rigore. Viviani, lo specialista, non va lontano dalla porta difesa da Kastrati. Sul centro sinistro difensivo del Cittadella i ferrarresi fanno il bello e il cattivo tempo. Entrando da quel lato Mancosu e Viviani nel giro di due minuti tra il 27' e il 28' vanno vicini al vantaggio, ma in entrambi i casi la mira è imprecisa. Il poco filtro di Mastrantonio costringe Pavan agli straordinari in chiusura. Al 44' corner di Mastrantonio, spizzata sul primo palo in anticipo di Vita e da ottima posizione Visentin impatta la palla di testa alta sopra la traversa. Grande occasione per il Cittadella sul tramonto dei primi 45'.

Nella ripresa si torna in campo con i medesimi ventidue e il Cittadella dimostra un piglio diverso. Antonucci e Baldini giocano più vicini, mentre Tounkara sembra più vivo nel duello con Meccarriello. Eppure la migliore azione è della Spal al 58'. In powerplay Melchiorri dalla destra serve Mancosu che illumina al limite dell'area Vido che non ci pensa due volte e spara un mancino potentissimo su cui Kastrati si oppone con i pugni, ma il pallone finisce tra i pied di Pinato che da ottima posizione spara alto sopra la traversa. Il Cittadella cambia ed inserisce Branca e Beretta sperando in qualche cosa di diverso, ma le premesse di inizio secondo tempo sono distanti. Capradossi al 70' di testa prova a spaventare Kastrati, ma il suo colpo di testa è a lato. Di ben altro spessore il cabezazo di Da Riva al 78' nel centro dell'area di rigore, con un superbo Kastrati che di piede chiude la porta granata. La risposta del Citta è in un altro colpo di testa di Perticone su corner di Baldini, ma il pallone è fuori. Ultimo sussulto di una gara con ben poche emozioni.

Ecco il tabellino della gara del Paolo Mazza di Ferrara:

Spal (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Capradossi, Meccariello, Tripaldelli; Da Riva (84' Mora), Viviani (67' Esposito), Pinato (84' Zanellato); Mancosu (84' Crociata); Melchiorri (79' Colombo), Vido. A disposizione: Thiam, Almici, Peda, Saiani, Esposito, Crociata, Zanellato, Zuculini, Colombo, Mora, Rossi, Latte Lath. All.: R.Venturato

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Visentin, Perticone, Benedetti; Vita (83' Icardi), Pavan, Mastrantonio (61' Branca); Antonucci (61' Beretta); Baldini (83' Tavernelli), Tounkara (73' Laribi). A disposizione: Maniero, Donnarumma, Dal Fabro, Mattioli, Frare, Icardi, Mazzocco, Laribi, Branca, Tavernelli, Beretta, Lores Varela. All.: E.Gorini

Arbitro: Pezzuto di Lecce (Affatato-Laudato)

Ammoniti: Visentin, Meccariello, Perticone, Esposito, Pinato, Tavernelli

Recupero: 0', 3'