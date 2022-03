Serie B, Spal-Cittadella: i numeri dei ferraresi dopo la 26°giornata

Il cambio di panchina da Pep Clotet a Roberto Venturato è ancora in fase di eleborazione in casa Spal. Nelle otto giornate di governo dell'ex allenatore del Cittadella è arrivata solo una vittoria, martedì 22 febbraio in casa contro la Ternana per 5 a 1. Sembrava il definitivo decollo del progetto estense, invece la sconfitta con il Parma ha riportato i piedi per terra nell'ambiente. Casa o trasferta, poco cambia. L'andatura della Spal è irregolare da tutta la stagione. Attenzione sicuramente all'attacco, con ben 23 reti casalinghe a fronte di ben 21 marcature subite. Zemaniani. Guardiamo ai raggi X i numeri della Spal:

15°Posto in Classifica

6 Vittorie 11 Sconfitte 9 Pareggi

31 gol fatti 41 gol subiti

Rendimento in casa della Spal

Punti Fatti 14

3 Vittorie 5 Pareggi 5 Sconfitte

23 gol fatti 21 gol subiti

Media Punti: 1.27

Media Gol Segnati: 2,09

Media Gol Subiti: 1,90

Rendimento in trasferta

Punti Fatti 13

3 Vittorie 4 Pareggi 6 Sconfitte

8 gol fatti 20 gol subiti

Media Punti: 1.45

Media Gol Segnati: 0,72

Media Gol Subiti: 1,81

I minuti dei gol fatti dalla Spal

3 1'-15',

1'-15', 7 16'-30',

16'-30', 5 31'-45'

31'-45' 1 45+

45+ 4 46'-60'

46'-60' 5 61'-75',

61'-75', 4 76'-90'

76'-90' 2 90+

I minuti dei gol subiti dalla Spal

2 1'-15',

1'-15', 8 16'-30',

16'-30', 9 31'-45'

31'-45' 2 45+

45+ 5 46'-60'

46'-60' 7 61'-75',

61'-75', 7 76'-90'

76'-90' 1 90+

I marcatori in campionato:

6 Mancosu, Colombo

3 Melchiorri, Viviani

2 Da Riva, G.Rossi, Vido

1 Capradossi, Dickmann, S.Esposito, Seck*, Latte Lath, Finotto

Assistman:

3 Esposito, Vido, Mora, Viviani

2 Mancosu, Dickmann, Seck*

I più presenti:

2261' Mancosu

1891' Vicari

1870' Capradossi

1767' Esposito

1720' Dickmann

*al Torino da gennaio