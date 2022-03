Serie B, Spal-Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Stando compatti siamo riusciti a portare a casa un punto importante"

Le dichiarazioni di Edoardo Gorini, mister del Cittadella, parzialmente contento per il punto raccolto a Ferrara, ma soddisfatto per Kastrati ancora imbattuto e il ritorno in zona playoff dei suoi:

"È stata la gara che mi aspettavo, con una Spal così, che arrivava da una sconfitta per 4 a 0, con i tifosi in protesta, mister Venturato aveva chiesto più verticalità ai suoi, e alla fine è stato accontentato. Attacco poco brillante, merito della Spal o solo una cattiva giornata degli attaccanti? Direi entrambe le cose. Possiamo fare meglio, ma non è semplice, giocando ogni tre giorni, ritrovare le energie mentali e fisiche per giocare la partita perfetta. Ci sta fare una partita di sofferenza e difficoltà, compattandoci siamo riusciti a portare a casa un punto importante. Pavan ha fatto un po' di gare di fila, dopo un periodo che era stato fermo. Recuperare le energie è già difficile, giocare ogni tre o quattro giorni per quattro settimane di fila, per noi, è una cosa completamente nuova. Stiamo cercando di gestire le forze e far girare i giocatori, ma non è sempre semplice. Tutte e due le squadre hanno cercato fino alla fine di vincere la partita, poi è stata una gara talmente equilibrata e combattuta, che solo un episodio avrebbe potuto cambiare il risultato. Con mister ci siamo salutati prima della partita, e dopo la partita è venuto a salutare in spogliatoio a salutare i ragazzi. Durante la gara siamo stati nemici ed adesso torniamo ad essere amici come prima. Contro il Monza sarà come le ultime che abbiamo disputato. Molto combattuta, nessuno vuole perdere e tutto vogliono fare punti. Poi succede che vengano fuori partite brutte come quella di oggi. Il risultato va sempre davanti a tutto, anche a scapito del bel gioco. Logico che l'obiettivo è giocare bene e fare i tre punti, ma certe volte non si può e quindi bisogna interpretare le partite, accontentandosi di portare a casa un punto. "