Serie B, Stefano Marchetti:«Ternana? Una delle migliori prestazioni della stagione al Tombolato, c'è da essere incaz**** per il pari!»

La rabbia per la vittoria buttata via contro la Ternana è ancora lì. Cenere che arde nell'animo del direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti. Due punti in più che avrebbero regalato un sapore diverso a questa sosta ottobrina, comunque molto positiva dalle parti del Tombolato, e che proprio non vanno giù al dirigente granata. «C'è da essere incazzati», esordisce in modo esplicito il direttore del Cittadella. «Nella ripresa abbiamo abbassato il baricentro, ma finché abbiamo giocato siamo stati dominanti. Se porti la Ternana in area di rigore anche solo una volta può succedere di tutto, compresa la girandola di rimpalli che ha portato il pareggio di Sorensen. Mi spiace, perché abbiamo giocato una gara da Cittadella. Le partite come quelle di sabato bisogna chiuderle prima oppure bisogna continuare a giocare con intensità alta, pressando alti gli avversari, senza dare riferimenti. Abbiamo preso un gol che non esiste per il modo in cui abbiamo giocato, per la classifica, per tantissime altre cose. In questo momento sono ancora arrabbiato».

Direttore, dieci giorni fa contro il Lecco chi è subentrato ha fatto la differenza in positivo, mantenendo alta l'intensità della gara. Al contrario contro la Ternana chi è entrato non è riuscito a mantenere l'intensità di chi c'era già in campo. È corretto dire che i cambi danno e tolgono? «Può essere, ma non deve accadere. Abbiamo una rosa lunga e ci sono 5 cambi a disposizione, chi entra spesso ha fatto la differenza, ma non contro la Ternana. Noi dobbiamo sempre giocare ad alta intensità, pressando per 100'. Se non lo facciamo, rischiamo di prendere gol, come è successo».

Come si spiega gli ultimi 20' contro la Ternana? Forse è venuto il braccino ai giocatori granata? «Non credo. I giocatori quando giocano non pensano alla classifica. Dovevamo mantenere la nostra mentalità offensiva, senza la voglia di gestire il risultato. Non siamo abituati e nemmeno capaci di farlo. Noi siamo allenati per avere intensità dal 1' al 90'. La gestione lasciamola ad altre squadre. Abbiamo preso un gol che sa di beffa e mi lascia tanta amarezza».

Nell'azione del pareggio, si poteva gestire meglio a suo avviso? «Chiaro, quando arrivano questi palloni vaganti è prioritario rinviare la sfera. Pensarla di stoppare in quei momenti non esiste. C'è stata una serie di coincidenze decisamente importanti nel gol di Sorensen, ma aldilà di questo il risultato non si può più rimediare. Spiace perché i ragazzi hanno lottato e meritavano la vittoria. Quando non vinci così, il risultato può portare negatività».

Provando a vedere un lato positivo della sfida, dopo il gol di Maistrello hanno segnate quasi tutte le punte almeno una volta in stagione. «Gli attaccanti hanno qualità. Penso a Cassano: 2 gol, un palo a Bari, una traversa con la Ternana. È un 2003, non ce ne sono tanti come lui. L'attacco deve fare gol e portare la croce. Che cosa significa? Voglio che le punte aiutino in fase difensiva e di pressing. Lavoriamo per questo e voglio che lo facciamo per 90'. Se le punte e le mezzali vengono ruotate all'interno delle partite è per mantenere l'intensità alta, sempre. Se poi qualcuno, mentalmente, tiene l'intensità più bassa non va bene. C'è da lavorare e migliorare su questi aspetti».

Il bilancio alla sosta di ottobre si può considerare positivo con 13 punti in 9 partite? «Alla luce dei tanti cambiamenti operati nella rosa, aspetto prima di dare giudizi. Mi aspetto di fare bene, questo è certo. L'amarezza della gara con la Ternana risiede proprio nella mancata vittoria, perché poi so come funziona: in relazione al risultato cambiano anche i giudizi, le valutazioni e gli umori. Per come abbiamo giocato meritavamo i tre punti, ma alla fine ne abbiamo fatto uno. I ragazzi hanno dato tutto, con un atteggiamento leggermente diverso nella ripresa sono convinto avremo portato in porto la gara. È stata una delle migliori prestazioni della stagione al Tombolato e non aver portato a casa il bottino pieno mi provoca grande dispiacere».