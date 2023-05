Serie B, Süd Tirol-Cittadella: arbitra Serra la gara del Druso

Marco Serra dirigerà il match tra Süd Tirol e Cittadella in programma alle 14:00 sabato 13 maggio e valido per la 37esima giornata del campionato di Serie B.

L'arbitro della sezione di Torino sarà coadiuvato dagli assistenti Trinchieri di Milano e Longo di Paola, con quarto uomo Giaccaglia di Jesi. Al Var ci sarà Dionisi de L'Aquila, assistente Var Lombardo di Cinisello Balsamo.

Per il direttore di gara piemontese 8 precedenti con il Cittadella e un bilancio che recita 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte. Con il Süd Tirol per il fischietto di Torino un solo precedente, il pareggio per 0 a 0 contro il Bassano in Serie C nella stagione 2014/2015.