Padova, riprendere il gusto della vittoria contro la Giana Erminio

Si riparte da -9. Il Padova scende in campo domenica a Gorgonzola sotto di nove punti dal Mantova capolista, vittorioso nel pomeriggio di sabato sul campo della Pergolettese con il secondo poker nel giro di quattro giorni. La squadra di Possanzini non vuole saperne di fermarsi e così gli uomini di Torrente sono chiamati a rispondere, per l'ennesima volta quest'anno, contro una Giana Erminio in netta ripresa dopo un inizio 2024 horribilis (6 sconfitte e un pari) e reduce da quattro risultati utili consecutivi. Fondamentali i tre punti per tenere accesa la fiammella primo posto e portare a quota 10 i risultati utili di fila. Calcio d'inizio domenica 10 marzo alle 16:15 al Comunale di Gorgonzola.

La situazione in casa Padova

Torrente in conferenza stampa non si è nascosto, annunciando ampio turnover contro la Giana. Nessun reparto sarà esente da cambiamenti e non potrebbe essere altrimenti visto il quarto impegno negli ultimi 12 giorni. Belli e Villa dovrebbero trovare un posto sulle corsie esterne, mentre conferme per Donnarumma tra i pali e la coppia di centrali difensivi Delli Carri e Faedo. In mezzo al campo altre porte girevoli con Crisetig unico superstite della mediana anti Vicenza, con Dezi e Cretella che scaldono i motori per il ruolo di intermedi. In attacco Palombi favorito su Capelli, con Liguori intoccabile e ballottaggio tra Bortolussi e Zamparo per il ruolo di riferimento centrale.



Questo i convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Faedo, Villa; Dezi, Crisetig, Cretella; Liguori, Bortolussi, Palombi

La situazione in casa Giana Erminio

Rispetto alla sfida terminata 0 a 0 mercoledì contro la Pro Sesto, mister Chiappella ritrova 3 giocatori in un colpo solo: Acella, Ferrante e Lamesta, tutti interpreti chiavi nelle idee di gioco dei lombardi. Per tre rientri, anche due stop fisici, con l'ex Barzotti e Previtali che si vanno ad aggiungere in infermeria a Colombara. Si ritorna con la difesa a 4 e il centrocampo a rombo, con Acella a schermare la difesa e il duo Maguette Fall (già 10 gol) e Franzoni in avanti.

Elenco completo dei convocati:



PORTIERI: Pirola, Zacchi, Magni

DIFENSORI: Boafo, Groppelli, Ferrante, Francolini, Caferri, Corno, Minotti, Piazza

CENTROCAMPISTI: Pinto, Ballabio, Marotta, Acella, Lamesta, Messaggi, Franzoni

ATTACCANTI: Perna, Mb.Fall, Ma.Fall, Verde



Giana Erminio (4-3-1-2) Zacchi; Caferri, Minotti, Ferrante, Groppelli; Messaggi, Acella, Pinto; Lamesta; Ma.Fall, Franzoni

I numeri della sfida

Sei i precedenti tra le le due squadre dal 2015-2016 ad oggi, Coppa Italia di serie C inclusa. Il bilancio evidenzia 4 vittorie per il Padova, un pareggio e un successo per la Giana Erminio. Nell'ultimo Giana Erminio-Padova, del 5 dicembre 2021, pareggio per 1 a 1 il vantaggio di Acella nel primo tempo al 31' e pari a firma Dalla Latta al 64'.

Chi dirige la sfida

Gara affidata a Filippo Giaccaglia di Jesi, coadiuvato da Giulia Tempestilli di Roma 2 e Fabio Catani di Fermo.

Il Resto della 31°Giornata

Sabato 9 marzo, ore 16:15

Pergolettese - Mantova 0-4

Trento - Virtus Verona 1-0

Sabato 9 marzo, ore 18:30

Lumezzante - Pro Patria

Pro Vercelli - Legnago Salus

Domenica 10 marzo, ore 16:15

Giana Erminio - Padova



Domenica 10 marzo, ore 18:30

AlbinoLeffe - Novara

Triestina - Alessandria



Domenica 10 marzo, ore 20:45

L.R. Vicenza - Arzignano

Lunedì 11 marzo, ore 20:45

Fiorenzuola - Atalanta U23

Renate - Pro Sesto

CLASSIFICA - Mantova 74*, Padova 65, Vicenza 50, Atalanta U23 50, Triestina 50, Legnago 45, Lumezzane 42, Trento 41*, Virtus Verona 39*, Pro Patria 39, Pro Vercelli 39, Albinoleffe 39, Giana Erminio 39, Renate 37, Arzignano 35, Pergolettese 33*, Novara 32, Fiorenzuola 27, Pro Sesto 23, Alessandria 18

Dove guardare Giana Erminio-Padova

La gara Giana Erminio-Padova sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.