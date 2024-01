Padova, rialzare la testa e ripartire contro il Legnago

Ripartire a testa alta per allungare sulla Triestina, sconfitta in casa dall'Albinoleffe. Con questo input il Padova si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Legnago dopo la manita subita contro il Mantova. I biancoscudati sono attesi al Sandrini al termine di una settimana cominciata decisamente male e proseguita con un week end molto intenso sul mercato. L'arrivo a sorpresa di Crisetig in mezzo al campo è un indizio chiaro sulle ambizioni biancoscudate, mentre attende solo l'ufficialità la partenza di Michael De Marchi in direzione Taranto. Alla luce di questa cessione, non è da escludere un altro innesto in avanti, con tanti dossier sul tavolo del direttore sportivo Mirabelli per dotare Torrente di un'altra bocca di fuoco. Intanto il presente risponde al nome del Legnago di mister Donati. Una neopromossa solo sulla carta, al momento al dodicesimo posto in classifica con 25 punti, a -3 dai playoff e a +2 dalla zona playout a pari merito con Lumezzane, Trento e Pro Patria. Calcio d'inizio alle ore 18:30, con oltre 400 tifosi al seguito degli uomini di Torrente.

La situazione in casa Padova

Il mercato ha fatto tornare il sorriso a Torrente, apparso decisamente battagliero in conferenza stampa: «Io sono un marinaio abituato a navigare le tempeste. Bisogna resettare subito la sconfitta col Mantova e ripartire dalla prestazione di Trieste. Lunedì scorso è stata una partita no». Parole sagge, di una guida tecnica che ne ha viste tante e sa come poter traghettare la squadra fuori dallo shock mantovano. Rispetto alla sfida di lunedì, Torrente dovrebbe proporre qualche novità. In porta confermato Donnarumma, mentre in difesa si cambia. Crescenzi torna al centro delle difesa, mentre ai suoi lati ecco Delli Carri sulla destra e Belli sulla sinistra. In mezzo al campo, stante la squalifica di Radrezza e la non convocazione di Crisetig, chance dal 1' per Dezi, favorito su Bianchi, con Fusi e Varas a completare il reparto. Sul binario destro occhio alla candidatura di Kirwan, mentre sull'out mancino dovrebbe trovare spazio Villa. In avanti spazio a Liguori Bortolussi, con la tentazione Tordini scalpitante in panchina.

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Calabrese, Delli Carri, Favale, Granata, Kirwan, Perrotta, Villa, Crescenzi

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Dezi, Fusi, Tiveron, Varas

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Kirwan, Fusi, Dezi (Bianchi), Varas, Villa; Liguori, Bortolussi

La situazione in casa Legnago

Quattro partite senza vittorie, con tre pari e una sola sconfitta - lo scorso 22 dicembre - contro il Mantova sono il biglietto da visita con cui gli uomini di Donati sono pronti ad ospitare il Padova al Sandrini. I veronesi ritrovano Martic e Motoc dopo il turno di squalifica, oltre a recuperare l'ex biancoscudato Mbakogu. «Ci servirà una grande partita, ma abbiamo le nostre certezze e non sono poche. L’importante è avere fin dal primo pallone il giusto atteggiamento e andare forte», il Donati pensiero, con tanti dubbi in ogni reparto. In avanti ballottaggio fra Buric e Giani, così come sulla trequarti fra Franzolini e Van Ransbeeck. Nel cuore del gioco sembra andare verso la conferma dal 1' Diaby, molto positivo nel pari contro l'Arzignano.

LEGNAGO (3-4-1-2): Fortin; Martic, Pellagatti, Motoc; Muteba, Baradji, Diaby, Zanetti; Franzolini; Rocco, Giani

Il programma della 21°Giornata

Sabato 13 gennaio ore 16:15

Pro Vercelli-Renate 0-1 1' Baldassin

Sabato ore 18:30

Atalanta U23-Trento 1-0 84' Bonfanti

Fiorenzuola-Pro Sesto 0-0

Pro Patria-Novara 3-0 29', 51' Castelli, 80' Moretti

Triestina-AlbinoLeffe 2-3 13', 44' Celeghin (TS), 45'+1 Longo (ALB), 80', 84' Zoma (ALB)



Domenica 14 gennaio ore 14:00

Alessandria-Virtus Verona



Domenica 14 gennaio ore 18:30

Legnago-Padova

Mantova-Arzignano

Pergolettese-Lumezzane

Vicenza-Giana Erminio

CLASSIFICA:

La Classifica della Serie C girone A

Mantova 50, Padova 43, Triestina 42*, Atalanta U23 36*, Pro Vercelli 35*, Vicenza 30, Giana Erminio 30, Renate 29*, Albinoleffe 29*,Virtus Verona 28, Arzignano 26, Legnago 25, Lumezzane 25, Trento 25*, Pro Patria 25*, Pergolettese 23, Novara 18*, Pro Sesto 17*, Fiorenzuola 15*, Alessandria 13.

*una gara in più

