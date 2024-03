Il Padova a Vercelli, comincia il rally per blindare il secondo posto

Tutto in 9 giorni. Due partite di campionato per raggiungere matematicamente il secondo posto - il pareggio del Vicenza è un discreto favore - e poi la finale di ritorno di Coppa Italia C in un Massimino che si annuncia spettrale grazie alla decisione del giudice sportivo di disputare la gara a porte chiuse dopo i noti episodi avvenuti all'intervallo all'Euganeo. In mezzo a queste tre partite, lunedì 25 marzo un'amichevole contro l'Udinese di Cioffi per testare chi gioca meno e i tanti giovani Primavera che stanno provando a farsi largo tra i grandi. Traffico intenso in casa Padova, ma prima di qualsiasi cosa, il primo step è la trasferta al Piola di Vercelli - campo sintetico - contro la squadra di Dossena, a secco di vittorie dall'8 gennaio e scivolata al tredicesimo posto in classifica. Calcio d'inizio domenica 24 marzo alle ore 14:00.

La situazione in casa Padova

Il 4-2-3-1 proposto a sorpresa contro il Catania è piaciuto molto a Torrente, tanto da riconfermare lo stesso schieramento tattico anche in Piemonte. Spazio allora al doppio play in campo, in una sorta di revival iberico della Spagna di Aragones e Del Bosque, con Crisetig a dirigere l'orchestra tra difesa e mediana e Radrezza pronto a scatenarsi tra le linee. Torna tra i convocati Valente, mentre sono ancora assenti Dezi e Bianchi, la formazione è presto fatta. Donnarumma tra i pali, in difesa i soliti quattro da metà febbraio in poi: Kirwan e Favale a presidiare le corsie laterali, Delli Carri e Faedo al centro della retroguardia. Varas, rientrante dalla squalifica, accompagnerà Crisetig in cabina di regia, mentre in attacco sembra prendere quota la conferma di Zamparo al centro dell'attacco, con Capelli sulla sinistra e Liguori intoccabile a destra insieme a Radrezza per completare il plotone di trequartisti.



Questo i convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Capelli, Cretella, Crisetig, Fusi, Radrezza, Valente, Varas

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-2-3-1): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Varas, Crisetig; Liguori, Radrezza, Capelli (Palombi); Zamparo

La situazione in casa Pro Vercelli

Dopo un girone d'andata a ridosso delle primissime, con il 2024 la squadra di Dossena è crollata, raccogliendo appena una vittoria - l'otto gennaio contro la Lumezzane - e poi infilando una striscia negativa di dodici partite senza vittorie, con appena cinque punti raccolti negli ultimi 4 mesi. Nell'ultimo turno la Pro Vercelli ha pareggiato in rimonta il derby - sempre sentito - contro il Novara e Dossena è ripartito proprio da questa gara in conferenza stampa e poi rivolgende l'attenzione sulla squadra di Torrente: «Sicuramente affrontiamo una delle squadre migliori e più attrezzate del nostro girone. Noi veniamo fuori da una partita che ci siamo complicati da soli, ma che siamo riusciti a raddrizzare: questo non ci ha portato serenità, ma quella autostima che in quest’ultimo periodo ci era un po’ mancata». Out Iezzi in difesa, pronto Frey e dovrebbe rientrare Camigliano.



Pro Vercelli (4-3-3): Sassi; Frey, Parodi, Citi, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Haoudi; Mustacchio, Nepi (Rojas), Maggio

I numeri della sfida

Quarantacinque i precedenti tra le le due squadre dal 1922-1923 ad oggi, Serie A inclusa. Il bilancio evidenzia 22 vittorie per il Padova, 7 pareggi e sedici successi per la Pro Vercelli. Nell'ultimo Pro Vercelli-Padova al Piola di Vercelli, il 3 settembre 2022, vittoria piemontese con rete di Comi al 67'.

Chi dirige la sfida

Gara affidata a Andrea Ancora di Roma 1, coadiuvato da Marco Croce di Nocera Inferiore e Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia.

Il Resto della 33°Giornata

Sabato 23 Marzo ore 14:00

AlbinoLeffe-Pro Sesto 1-1

Fiorenzuola-Pro Patria 3-1

Giana Erminio-Alessandria 3-0

Lumezzane-Virtus Verona 3-1

Trento-Mantova 1-1

Sabato 23 Marzo ore 17:30

Vicenza-Legnago 1-1

Domenica 24 Marzo ore 14:00

Pergolettese-Novara

Pro Vercelli-Padova

Domenica 24 Marzo ore 16:15

Renate-Arzignano

Mercoledì 3 aprile ore 16:15

Triestina-Atalanta U23



CLASSIFICA: Mantova 78, Padova 66, Vicenza 58, Triestina 53*, Legnago 52, Atalanta U23 50, Giana Erminio 46, Lumezzane 45, Trento 43, Pro Patria 42, Albinoleffe 42, Pro Vercelli 40, Renate 40, Virtus Verona 40, Pergolettese 36, Arzignano 36, Novara 34, Fiorenzuola 34, Pro Sesto 27, Alessandria 18* *una gara in meno

Dove guardare Pro Vercelli-Padova

La gara Pro Vercelli-Padova sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.