Serie C, girone B: Padova Femminile, nessun scampo contro la capolista Meran Women

Si arena a Naturno, per l'ccasione casa del Meran Women, il sogno del Padova Femminile di proseguire la striscia positiva in campionato. Troppo forti le tirolesi di Campolattano, capaci di infliggere un netto 3 a 0 alle biancoscudate nella sesta giornata del girone B della Serie C. Reiner, Nischler e Abler firmano la vittoria, anche se la squadra di Montresor ha fatto di tutto per segnare almeno il gol della bandiera. Un risultato che non inficia il buon lavoro fatto sino ad oggi da capitan Fabbruccio e compagne, anche se ora la zona playout dista solo un punto.

Ecco le gare della sesta giornata e la classifica:

Perugia-Chieti 0-5, Accademia Spal-Südtirol 0-0, Condor Treviso-Jesina 1-2, Meran Women-Padova Femminile 3-0, Trento Femminile-Villorba 1-1, Triestina-L'Aquila 4-3, Venezia-Venezia 1985 1-0, Vicenza Femminile-Riccione 1-1



La classifica: Meran Women 18, Südtirol 16, Venezia 14, Trento Femminile 11, Jesina Femminile 10, Riccione 10, Chieti Femminile 9, Villorba 9, Padova Femminile 7, Vicenza Femminile 7, Venezia 1985 6, Condor Treviso 6, Triestina 6, Accademia Spal 5, L'Aquila 1, Perugia 0.