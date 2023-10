Padova Femminile, missione impossibile contro il Meran Women?

Dopo due vittorie di fila, il Padova Femminile è atteso dallo scoglio più alto nella quinta giornata del campionato di Serie C girone B. Contro il Meran Women le ragazze di Montresor sperano di confermare i progressi visti nei due derby con Vicenza Femminile e Condor Treviso che sono valsi ben 6 punti. Non sarà facile in Alto Adige, con la squadra di Campolattano al momento dominatrice del raggruppamento, a punteggio pieno insieme al Südtirol, con ben 22 reti segnate in 5 gare. Le biancoscudate affrontano la trasferta con la testa libera e la voglia di stupire, alle luce dei 7 punti in classifica accumulati in questa prima parte di stagione. Occhi puntati su Paladini, Carli e Plechero, sicuramente i tre talenti più luccicanti di questa fase stagionale.

Ecco le gare della quinta giornata e la classifica:

Perugia-Chieti, Accademia Spal-Südtirol, Condor Treviso-Jesina, Meran Women-Padova Femminile, Trento Femminile-Villorba, Triestina-L'Aquila, Venezia-Venezia 1985, Vicenza Femminile-Riccione



La classifica: Meran Women 15, Südtirol 15, Venezia 11, Trento Femminile 10, Riccione 9, Villorba 8, Jesina Femminile 7, Padova Femminile 7, Vicenza Femminile 6, Venezia 1985 6, Condor Treviso 6, Chieti Femminile 6, Accademia Spal 4, Triestina 3, L'Aquila 1, Perugia 0.